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İzmir Mahkemesi, Kanser İlaçlarının SGK Tarafından Karşılanmasına Hükmetti

İzmir 1. İş Mahkemesi, SGK'nın geri ödeme listesinde olmayan bir kanser ilacının bedelinin karşılanmasına karar verdi.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 09:55
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 09:55
İzmir Mahkemesi, Kanser İlaçlarının SGK Tarafından Karşılanmasına Hükmetti

İzmir 1. İş Mahkemesi, önemli bir karara imza atarak, kanser hastalarının ilaç taleplerini destekleyen bir adım attı. Mahkeme, **SGK'nın geri ödeme listesinde yer almayan bir ilacın bedelinin** kurum tarafından karşılanması gerektiğine hükmetti.

Karşıyaka ilçesinde yaşayan C.A. (75), yaklaşık 1,5 yıl önce cilt kanseri teşhisi konulduktan sonra doktoru tarafından reçete edilen ilacın SGK tarafından karşılanmadığını öğrendi. Her kemoterapi kürünün maliyeti **115 bin lira** olan bu ilacı almak için mahkemeye başvurdu.

Mahkeme, başvuruyu inceleyerek ilacın kesinti yapılmaksızın karşılanmasına karar verdi. Kararda, **Anayasanın 56. maddesi** gereğince, ilacın temininin kesintisiz olarak idare tarafından sağlanması gerektiği vurgulandı.

Tüketici Konfederasyonu Hukuk Komisyonu Üyesi Avukat Mustafa Kaptan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müvekkilinin daha önce akciğer kanseri geçirdiğini ve devam eden tedavi sürecinde yeni bir kemoterapi almasının mümkün olmadığını dile getirdi. Kaptan, C.A.'nın iki parmağının kesileceğini belirterek, "Davanın sonucunda hastanın kendisinin karşıladığı 2 doz ilaç ücretinin iadesi ile geri kalan dozların da ücretsiz olarak karşılanması için mahkeme hastanın lehine karar verdi. 75 yaşındaki hastanın ilacının karşılanmaması sosyal devlet anlayışına uygun değildi, bu yüzden davayı açtık. Benzer durumdaki hastalar için de emsal olmasını dileriz," ifadelerini kullandı.

İzmir 1. İş Mahkemesi, kanser hastasının açtığı davada SGK'nin geri ödeme listesinde yer almayan...

İzmir 1. İş Mahkemesi, kanser hastasının açtığı davada SGK'nin geri ödeme listesinde yer almayan bir ilacın bedelinin, kurum tarafından karşılanmasına hükmetti. Tüketici Konfederasyonu Hukuk Komisyonu Üyesi Avukat Mustafa Kaptan, AA muhabirine konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İzmir 1. İş Mahkemesi, kanser hastasının açtığı davada SGK'nin geri ödeme listesinde yer almayan...

İzmir 1. İş Mahkemesi, kanser hastasının açtığı davada SGK'nin geri ödeme listesinde yer almayan bir ilacın bedelinin, kurum tarafından karşılanmasına hükmetti. Tüketici Konfederasyonu Hukuk Komisyonu Üyesi Avukat Mustafa Kaptan, AA muhabirine konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

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