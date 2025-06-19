İzmir Menemen'de 10 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kilo Ele Geçirildi

İzmir'in Menemen ilçesinde, sürücüsü Y.G olan bir araçta 10 kilo 40 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Olay, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, şehrin yüklü miktarda uyuşturucu madde alacağına dair aldıkları bilgi üzerine başlattıkları çalışma sonucunda gerçekleşti.

Uygulama ve Tutuklama

Takibe alınan araç, Menemen ilçesinde durdurularak arama yapıldı ve burada uyuşturucu maddeye ulaşıldı. Gözaltına alınan Y.G, adli işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Bu operasyon, İzmir'de uyuşturucu ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İzmir'in Menemen ilçesinde bir araçta 10 kilo 40 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.