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İzmir Menemen'de Silahlı Saldırı: 2 Tutuklama

İzmir'in Menemen ilçesinde husumetli karı kocayı öldüren iki kişi tutuklandı. Olayın detayları ve zanlıların bağlantıları araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 20:18
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 20:18
İzmir Menemen'de Silahlı Saldırı: 2 Tutuklama

İzmir Menemen'de Silahlı Saldırı

İzmir'in Menemen ilçesinde, evlerine dönerken silahlı saldırıya uğrayan karı koca tragik bir olayla hayatlarını kaybetti. Olayın ardından, cinayetle ilgili olarak gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

Olayın Gelişimi

Menemen'deki İncirli Pınar Mahallesi'nde yaşayan Ali Gürbüz (53) ve eşi Döne Gürbüz (61), dün sabah saatlerinde simit aldıktan sonra evlerine dönerken sokakta belirsiz bir saldırgan tarafından hedef alındı. Sağlık ekipleri, çiftin olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Olayın ardından, C.D. (39) ve Ç.D. (30) isimli şahıslar Menemen Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı ve adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandılar.

Husumet Arka Planı

Olayın arka planında Ali Gürbüz’ün kızı ile Okan D. arasındaki bir tartışmanın bulunduğu öğrenildi. Yaklaşık bir yıl önce Okan D.'nin, A. Gürbüz’ün ablasının eşi olması nedeniyle aileler arasında husumet meydana gelmişti. Bu durum, C.D. ve Ç.D. şahıslarının Okan D.'nin akrabaları olduğu ortaya çıkınca, cinayet olayı daha da karmaşık hale geldi.

Olayın detayları ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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