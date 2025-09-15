İzmir Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu: 53 Şüpheli Tutuklandı

İzmir merkezli düzenlenen operasyonda, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları hedef alan suç örgütüne yönelik geniş çaplı çalışma yapıldı. Operasyon kapsamında 84 şüpheli yakalanırken, 53 kişi tutuklandı.

Operasyonun kapsamı ve yürütülmesi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından 2024 yılında çeşitli illerde toplam 67 kişinin dolandırıldığı tespit edilen suç örgütüne yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Operasyon, İzmir merkezli 26 ilde eş zamanlı olarak sürdürüldü.

Soyut yöntem ve elde edilen zarar

Şüphelilerin, telefonla aradıkları kişilere kendilerini banka görevlisi olarak tanıttıkları, bu yöntemle mağdurların kişisel bilgilerine ulaşılarak geçen yıl 20 milyon liradan fazla haksız kazanç sağlandığı belirlendi.

Elebaşı ve yakalanma anı

Teknik ve fiziki çalışmalar sonucu suç örgütünün elebaşılığını V.U. isimli kişinin yaptığı belirlendi. Elebaşı V.U., Muğla'nın Marmaris ilçesinde ailesiyle tatile çıkmak üzere kruvaziyere binerken polisin operasyonuyla gözaltına alındı.

Aramalarda ele geçenler

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bir ruhsatsız ve 3 kurusıkı tabanca, dolandırıcılıkta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda telefon, bilgisayar ve dijital materyal ele geçirildi.

Adli süreç

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 71 zanlıdan 53'ü tutuklandı, 18'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.