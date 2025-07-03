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İzmir Ödemiş’te Orman Yangınına Hızla Müdahale Devam Ediyor

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken, yerleşim yerleri de tehdit altında.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 09:32
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 09:32
İzmir Ödemiş’te Orman Yangınına Hızla Müdahale Devam Ediyor

İzmir'in Ödemiş ilçesi

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda dün başlayan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisinde çıkan yangın, yerleşim alanlarına da sıçramış durumda.

Yangının kontrol altına alınabilmesi için yapılan müdahale çalışmaları gece boyunca sürdü. Alevlerin büyümesini engellemek amacıyla hava unsurları da sabah saatleriyle birlikte devreye girdi.

Yangına müdahale için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 uçak, 9 helikopter, 35 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 4 dozer etkin bir şekilde kullanılmakta.

Yangının bölgedeki yerleşim yerleri üzerinde yarattığı tehlike, yangın söndürme ekiplerinin tüm çabalarına rağmen hâlâ devam ediyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda dün çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor....

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda dün çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Hava araçlarının Rahmanlar Barajı'ndan su alarak yangına müdahale ettiği görüldü.

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda dün çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor....

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda dün çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Hava araçlarının Rahmanlar Barajı'ndan su alarak yangına müdahale ettiği görüldü.

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