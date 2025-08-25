İzmir Ödemiş'te Trafik Kazası: 2 Kişinin Ölümüne Yol Açan Sürücü Tutuklandı

İzmir Ödemiş'te Trafik Kazası: Sürücü Tutuklandı

Çiftin cenaze töreni düzenlendi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen kazada motosiklette hayatını kaybeden Hilya ve Bayram Koçyiğit çiftinin cenaze töreni yapıldı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan otomobil sürücüsü N.G (35) tutuklandı.

Kaza ve adli süreç

Bozdağ Mahallesi'nde yaşanan çarpışmada, 34 HYD 493 plakalı otomobili sürdüğü belirtilen N.G ile 45 ARV 023 plakalı motosikletin sürücüsü Bayram Koçyiğit (67) çarpıştı. Kazada motosikletteki Hilya Koçyiğit olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Bayram Koçyiğit kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Olayın ardından jandarmadaki işlemleri tamamlanan sürücü, Ödemiş Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi hakimlikçe taksirle ölüme neden olma suçundan tutuklandı.

Cenaze töreni ve defin

Hayatını kaybeden çiftin cenazeleri yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak Manisa'nın Salihli ilçesine götürüldü. Cumhuriyet Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, çift Karaağaç Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.

Yetkililer, Koçyiğit çiftinin Manisa'nın Salihli ilçesinden Ödemiş'in Gölcük Mahallesi'ne motosikletle gezmeye geldiklerinin tespit edildiğini bildirdi.