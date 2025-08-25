DOLAR
40,99 0,36%
EURO
47,76 1,13%
ALTIN
4.443,84 -0,28%
BITCOIN
4.612.974,02 0,11%

İzmir Ödemiş'te Trafik Kazası: 2 Kişinin Ölümüne Yol Açan Sürücü Tutuklandı

İzmir Ödemiş'teki kazada hayatını kaybeden Hilya ve Bayram Koçyiğit için cenaze töreni yapıldı; kaza sonrası gözaltına alınan sürücü N.G tutuklandı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 19:42
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 19:42
İzmir Ödemiş'te Trafik Kazası: 2 Kişinin Ölümüne Yol Açan Sürücü Tutuklandı

İzmir Ödemiş'te Trafik Kazası: Sürücü Tutuklandı

Çiftin cenaze töreni düzenlendi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen kazada motosiklette hayatını kaybeden Hilya ve Bayram Koçyiğit çiftinin cenaze töreni yapıldı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan otomobil sürücüsü N.G (35) tutuklandı.

Kaza ve adli süreç

Bozdağ Mahallesi'nde yaşanan çarpışmada, 34 HYD 493 plakalı otomobili sürdüğü belirtilen N.G ile 45 ARV 023 plakalı motosikletin sürücüsü Bayram Koçyiğit (67) çarpıştı. Kazada motosikletteki Hilya Koçyiğit olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Bayram Koçyiğit kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Olayın ardından jandarmadaki işlemleri tamamlanan sürücü, Ödemiş Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi hakimlikçe taksirle ölüme neden olma suçundan tutuklandı.

Cenaze töreni ve defin

Hayatını kaybeden çiftin cenazeleri yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak Manisa'nın Salihli ilçesine götürüldü. Cumhuriyet Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, çift Karaağaç Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.

Yetkililer, Koçyiğit çiftinin Manisa'nın Salihli ilçesinden Ödemiş'in Gölcük Mahallesi'ne motosikletle gezmeye geldiklerinin tespit edildiğini bildirdi.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da UYAP Suistimali: Zabıta Katibi Ahmet Yılmaz FETÖ Dosyalarını Kapamakla Yargılanıyor
2
Isparta'da "pat pat" ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
3
Erdoğan: Zengezur Koridoru ile Türkiye-Azerbaycan-Ermenistan Ekonomik İşbirliğinde Yeni Dönem
4
Balıkesir Susurluk'ta Orman Yangını — Havadan ve Karadan Müdahale
5
TUA Uzay Kampı İzmir'de: Türk Dünyasından Gençler Buluştu
6
MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün
7
KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan