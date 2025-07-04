İzmir Orman Yangınında Şehit Olan İbrahim Demir Son Yolculuğuna Uğurlandı

İzmir’in Ödemiş ilçesindeki orman yangınlarına müdahale ederken şehit olan dozer operatörü İbrahim Demir, memleketi Konya’nın Ilgın ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'de gerçekleştirilen tören sonrası, 39 yaşındaki Demir’in naaşı, Ilgın’a getirildi. Behlülbey Mahallesi'ndeki baba evine götürülen Demir'in cenazesi, burada helallik alınmasının ardından, Şıhbedrettin Camisi’ne taşındı.

Törende Demir'in eşi Hatice, babası Abdulkadir, annesi Ayşe Demir ve diğer yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze törenine katılan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, büyük bir üzüntü içinde olduklarını belirtti.

Polat, "Göreve başladığı 2008 yılından bu yana özverili bir şekilde çalışan şehit Demir, Ödemiş’te Yeşil Vatan’ı korumak için şehadete ulaştı. Geride bıraktığı eşi ve 3 yavrusu, bizlere ve devletimize emanettir. Rabb’im şehadetini kabul buyursun.” diye ifade etti.

Konya Valisi İbrahim Akın de, şehit Demir’in ailesine devlete ve millete emanet olduğunu belirterek, devletin bu emanetlere sonsuza kadar sahip çıkacağını vurguladı.

Konuşmaların ardından Demir’in naaşı, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ilgın Şehitliği’ne defnedildi. Törene, Polat ve Akın’ın yanı sıra, AK Parti Konya milletvekilleri, Konya Büyükşehir Belediye Başkanvekili, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangınlarına müdahale ederken şehit olan dozer operatörü İbrahim Demir, memleketi Konya'nın Ilgın ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Demir'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, tören mangasınca Şıhbedrettin Camisi'ne getirildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangınlarına müdahale ederken şehit olan dozer operatörü İbrahim Demir, memleketi Konya'nın Ilgın ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Demir'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, tören mangasınca Şıhbedrettin Camisi'ne getirildi.