İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu'nda Gönüllü Eğitim Faaliyetleri

İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu'nda Gönüllü Eğitim Faliyetleri

İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu (İZOT), özel bireylerden oluşan bir koroya ev sahipliği yapıyor. Gönüllü emekli müzik öğretmenleri Şefika Yurga ve Oğuz Takmak, bu orkestra için özverili bir şekilde eğitim veriyor.

Şefika Yurga ve Oğuz Takmak'ın Rolü

74 yaşındaki Şefika Yurga ve 75 yaşındaki Oğuz Takmak, 2013 yılında İzmir'de kurulan ve otizm farkındalığını artırmayı hedefleyen bu oluşumda 11 yıldır aktif olarak yer alıyor. Yurga, otizmli öğrencilerine ritim eğitimi verirken, Takmak da mandolin eğitmeni olarak görev yapıyor. İkili, yurt içi ve dışındaki konserlerde öğrencileriyle birlikte sahne alarak, otizmli bireylerin müzik aracılığıyla neler başarabileceğini gösteriyor.

Yurga’nın Vizyonu ve Mesajı

Yurga, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Orçun Berrakçay sayesinde tanıştıkları İZOT’ta, özel bireylerle ritim çalışmaları yaparak onların sosyalleşmesine katkıda bulunduklarını ifade etti. Ayrıca, Aydın Nazilli'de benzer bir oluşum olan NAZOT’un gelişimi için de çaba sarf ettiklerini belirterek, diğer öğretmenlere gönüllülük çağrısında bulundu.

“Ne kadar çok insanın hayatına değer katabilirsek, o kadar önemli” diyen Yurga, yaşını bahane etmeden, tüm yaşamı boyunca çocuklara ulaşmaya devam edeceğini vurguladı.

Oğuz Takmak'ın Görüşleri

Takmak, İZOT ile tanıştığı süreçte otizmli öğrencilerin eğitimde daha fazla yer alması için mücadele ettiğini belirtti. Çocuklarla olan ilişkisini, sevgi dolu bir etkileşim olarak tanımlayan Takmak, onların öğretmenlerinden gelen minnet ifadelerinin kendisi için en büyük ödül olduğunu dile getirdi.

Topluma Örnek Olma Misyonu

Nazilli Otizm Derneği Temsilcisi Sema Üzel, Yurga ve Takmak’ın, yaşlarına rağmen genç ruhları ile topluma örnek olduklarını aktardı. Üzel, ikilinin ve otizmli çocukların birbirine olan enerji katkısını vurguladı.

Koronun Üyelerinin Duyguları

Koroda yer alan Tuğçe Nur Aslan, bu oluşumda bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ve eğitmenleri Yurga ve Takmak’ı çok sevdiğini ifade etti.