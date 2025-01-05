İzmir Park Yarış Pisti İçin Eylem: Motosiklet Severlerden Belediye'ye Çağrı

İzmir'de Yarış Pistinin Yeniden Açılması İçin Eylem

Motosiklet Federasyonu İzmir İl Temsilcisi Ferya Yıldırım, İzmir'de bulunan ve tamamen kullanılmaz durumda olan Bornova İzmir Park Yarış Pisti'nin yeniden antrenman ve yarışmalar için açılması amacıyla yapılan eylemde bir araya geldi. Motosikletliler ve otomobil tutkunları, pistin yeniden faaliyete geçmesi için desteklerini ifade etti.

Grup Pankart Açtı

Pınarbaşı Mahallesi'nde bulunan pistin giriş kapısında toplanan kalabalık, "İzmir Park'a Dokunma" ve "Motor sporlarına ve gençliğine sahip çık" yazılı pankartlar açarak taleplerini dillendirdi. Federasyon temsilcisi Yıldırım, bu pistin Türkiye'deki motor sporlarında aktif kullanılan tek pist olduğunu belirterek, kapatılmamasını istediklerini ifade etti.

Güvenli Antrenman İhtiyacı

Yıldırım, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Belediyeye başvurularımız oldu. Şu anda burayı kullanamıyoruz. 5 yaşından 60 yaşına kadar spor yapan arkadaşlarımız var. Yollarda herkes motorlardan şikayet ediyor ama burası kapatılırsa, insanların motor sürecekleri bir yer kalmayacak."

Yarışçıların Duyguları

Milli motosiklet yarışçısı Barış Tok, İzmir'de yaşadığını ve 10 kez Türkiye şampiyonu olduğunu hatırlatarak, "Motor sporları yapacak İzmir'deki tek tesisin kapatılması nedeniyle çok üzgünüm. Bu devlete ve belediyeye ait pist kapalı, hangi spor antrenmansız olur?" şeklinde konuştu.

Başarılar İçin Antrenman Şart

Başka bir milli motosiklet yarışçısı Hüseyin Karakaya, "Antrenman fırsatımız olsa, ülkemize daha büyük başarılar katabiliriz" diyerek pistin açılmasının önemine dikkat çekti. Sahra Su Önkaya ise, "Bu pist bizim ve gelecek nesiller için hayati öneme sahip. Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu gibi şampiyonlarımızın çıktığı bir pistin kapalı kalmaması gerek" diye vurguladı.

Motosiklet tutkunları, belediyeden bu konuyla ilgili hızlı bir yanıt bekliyor ve sporlarının geleceği için umutla bekliyorlar.

Motosikletliler ve otomobilseverler, İzmir Büyükşehir Belediyesinden tamamen kullanılmaz durumda olan Bornova'daki "İzmir Park Yarış Pisti'ni yeniden antrenman ve yarışmalar açmasını talep etti. Milli motosiklet yarışçısı Barış Tok (solda), açıklama yaptı.

Motosikletliler ve otomobilseverler, İzmir Büyükşehir Belediyesinden tamamen kullanılmaz durumda olan Bornova'daki "İzmir Park Yarış Pisti'ni yeniden antrenman ve yarışmalar açmasını talep etti. Milli motosiklet yarışçısı Barış Tok (solda), açıklama yaptı.