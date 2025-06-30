İzmir Seferihisar'da Orman Yangını: 345 Haneli Sitedeki Evler Zarar Gördü

Yangın Seferihisar'ı Sarstı

İzmir'in Seferihisar ilçesi Doğanbey mevkisinde dün çıkan orman yangını, 345 hanenin bulunduğu Doğankent Sitesi’nde birçok evin zarar görmesine yol açtı. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen alevler, yazlık evlerin bulunduğu alana doğru ilerledi. Yangın sonrası site, hızla tahliye edildi.

İtfaiyeciler Yangına Müdahale Etti

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, ilk bilgilere göre sitedeki çok sayıda ev kullanılamaz hale geldi. Yangından etkilenen 2 araçta da hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri, yangın söndürüldükten sonra yanan evlerde soğutma çalışmalarını devam ettiriyor.

Site Sakinlerinden Destek Mücadelesi

Sabahın aydınlanmasıyla birlikte site sakinleri, evlerini kontrol etmek üzere geri döndü. Site sakini Görkem Yarıcı, gece saatlerinde yangın söndürme çalışmalarına destek olmak amacıyla eşiyle birlikte siteye geldiğini belirtti. Yarıcı, "Eşimle kazma kürekle yardım etmeye çalıştık. İtfaiyeciler kurtarmaya çalıştılar ama yetişmek mümkün değildi. Çok kötüydü. 1999 yılından bu yana bu sitedeyiz. Sitede 345 ev var ve bazıları yandı. Biz sitenin A-1 kısmında oturuyoruz. Bizim arka bahçemiz kül olmuştu,” şeklinde konuştu.

Yangın Anında Yaşananlar

Site sakini Efe Can Özdemir, yangın sırasında sitede bulunmadığını fakat babası ve amcasının orada bulunduğunu ifade etti. “Evde bir tek babam vardı. O da zaten tahliye edilerek kurtuldu. Anlatması çok zor anlar yaşadılar, herkes evlerinden oldu,” dedi.

Yangın Sonrası Havadan Görüntüler Paylaşıldı

Yangından zarar gören Doğankent Sitesi havadan görüntülenerek durum belgelendi. Muharrem Yarıcı, tüm gece itfaiye ekiplerine yardım etmeye çalıştığını ve bu durumun hem kendileri hem de komşuları için büyük üzüntü kaynağı olduğunu ifade etti.

İzmir'in Seferihisar ilçesi Doğanbey mevkisinde dün başlayan yangında, 345 hanenin bulunduğu Doğankent Sitesi'ndeki çok sayıda ev zarar gördü.

İzmir'in Seferihisar ilçesi Doğanbey mevkisinde dün başlayan yangında, 345 hanenin bulunduğu Doğankent Sitesi'ndeki çok sayıda ev zarar gördü.