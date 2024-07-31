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İzmir Ticaret Odası Temmuz Meclis Toplantısı: Bilişim Suçları ve Ekonomi

İZTO'nun Temmuz toplantısında bilişim suçları ve ekonomik gelişmeler değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 20:54
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 21:07
İzmir Ticaret Odası Temmuz Meclis Toplantısı: Bilişim Suçları ve Ekonomi

İzmir Ticaret Odası Temmuz Meclis Toplantısı Yapıldı

İzmir Ticaret Odası’nın (İZTO) temmuz ayı olağan meclis toplantısı, İZTO çok amaçlı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun da konuk olarak katıldı.

Bilişim Suçları Üzerine Önemli Açıklamalar

Başsavcı Fahri Mutlu Tosun, bilişim alanındaki suçların artış gösterdiğine dikkat çekerek, "Bilişim suçları soruşturma büromuzda savcı sayısını 2 katına çıkardık. Yapay zekanın aktif olarak kullanıldığı ve e-devlet hizmetlerine erişim sağlanan bir dönemde bu suçlara karşı etkin olamazsak birçok mağduriyet oluşabilir." dedi.

Mahmut Özgener'den Ekonomik Değerlendirme

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, son dönemlerde yaşanan üzücü olaylara dikkat çekerek, “Böylesi acı olaylarla hayatların son bulmasından büyük üzüntü duymaktayım,” ifadelerini kullandı. Ayrıca, dezenflasyonist süreçte arzu edilen ivmenin sağlanamadığını, fakat dış denge verilerinde görülen iyileşmenin önemine vurgu yaptı.

Yatırımcılar İçin Öngörülebilirlik Vurgusu

Özgener, iş dünyasının hukuk ve adaletle ilgili görüş ve önerilerini paylaşmalarının önemine değinerek, global çapta yatırımları çekmek konusundaki rekabetin arttığını belirtti. Ayrıca, "Yerli ve yabancı yatırımcılar için öngörülebilirlik büyük bir öneme sahiptir. Mahkemelerin iş yükü arttıkça, uyuşmazlıkların çözümünde yalnızca adli yöntemlerin yeterli olmadığına dair vurgular yapılmalıdır,” diye ekledi.

İzmir Ticaret Odasının (İZTO) temmuz ayı olağan meclis toplantısı, İZTO çok amaçlı salonda...

İzmir Ticaret Odasının (İZTO) temmuz ayı olağan meclis toplantısı, İZTO çok amaçlı salonda yapıldı. Toplantıda İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun, konuşma yaptı.

İzmir Ticaret Odasının (İZTO) temmuz ayı olağan meclis toplantısı, İZTO çok amaçlı salonda...

İzmir Ticaret Odasının (İZTO) temmuz ayı olağan meclis toplantısı, İZTO çok amaçlı salonda yapıldı. Toplantıda İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun, konuşma yaptı.

İzmir Ticaret Odasının (İZTO) temmuz ayı olağan meclis toplantısı, İZTO çok amaçlı salonda...

İzmir Ticaret Odasının (İZTO) temmuz ayı olağan meclis toplantısı, İZTO çok amaçlı salonda yapıldı. Toplantıda İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun, konuşma yaptı.

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