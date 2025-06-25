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İzmir Torbalı'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

İzmir'in Torbalı ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yayın Tarihi: 25.06.2025 17:11
Güncelleme Tarihi: 25.06.2025 17:11
İzmir Torbalı'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

İzmir'in Torbalı ilçesi Ahmetli Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangın, hızlı bir şekilde yayılarak bölgedeki ormanlık alanda etkili olmaya başladı.

Yangının ihbar edilmesinin ardından, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından hemen harekete geçildi. 2 uçak, 2 helikopter, 4 arazöz, su ikmal aracı ve dozer, yangınla mücadele için bölgeye sevk edildi.

Yangına karşı ekiplerin karadan ve havadan müdahale ettiği belirtiliyor. Ekiplerin en kısa sürede yangını kontrol altına alması bekleniyor.

İzmir'in Torbalı ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına...

İzmir'in Torbalı ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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