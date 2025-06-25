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İzmir Torbalı'daki Orman Yangını Kontrol Altında

İzmir'in Torbalı ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı. Havadan ve karadan müdahale yapıldı.

Yayın Tarihi: 25.06.2025 22:38
Güncelleme Tarihi: 25.06.2025 22:38
İzmir Torbalı'daki Orman Yangını Kontrol Altında

Yangın Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, Ahmetli Mahallesi'nde meydana gelen orman yangını, etkili bir müdahale ile kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenememişken, bölgeye hızlıca müdahale yapıldı.

Müdahale ve Ekipler

İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 2 helikopter, 4 arazöz, su ikmal aracı ve dozer hemen bölgeye sevk edildi. Yangın, hem havadan hem de karadan yapılan müdahalelerle kısa sürede kontrol altına alındı.

Ödemiş'teki Yangın Durumu

Ayrıca, Ödemiş ilçesine bağlı Kurucuova Mahallesi'nde çıkan yangın da itfaiye ekipleri tarafından hızlı bir şekilde söndürüldü.

Ödemiş ilçesine bağlı Kurucuova Mahallesi'nde çıkan yangın da itfaiye ekiplerince kısa sürede...

Ödemiş ilçesine bağlı Kurucuova Mahallesi'nde çıkan yangın da itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Ödemiş ilçesine bağlı Kurucuova Mahallesi'nde çıkan yangın da itfaiye ekiplerince kısa sürede...

Ödemiş ilçesine bağlı Kurucuova Mahallesi'nde çıkan yangın da itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

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