İzmir Torbalı'daki Orman Yangını Kontrol Altında

Yangın Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, Ahmetli Mahallesi'nde meydana gelen orman yangını, etkili bir müdahale ile kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenememişken, bölgeye hızlıca müdahale yapıldı.

Müdahale ve Ekipler

İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 2 helikopter, 4 arazöz, su ikmal aracı ve dozer hemen bölgeye sevk edildi. Yangın, hem havadan hem de karadan yapılan müdahalelerle kısa sürede kontrol altına alındı.

Ödemiş'teki Yangın Durumu

Ayrıca, Ödemiş ilçesine bağlı Kurucuova Mahallesi'nde çıkan yangın da itfaiye ekipleri tarafından hızlı bir şekilde söndürüldü.

Ödemiş ilçesine bağlı Kurucuova Mahallesi'nde çıkan yangın da itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Ödemiş ilçesine bağlı Kurucuova Mahallesi'nde çıkan yangın da itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.