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İzmir Urla'da Orman Yangını: Şüpheli Tutuklandı

Urla ilçesindeki orman yangını ile ilgili bir kişi tutuklandı. Yangının nedeni kıvılcımlar olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 20:44
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 20:44
İzmir Urla'da Orman Yangını: Şüpheli Tutuklandı

İzmir'deki Yangın Olayı ve Gelişmeler

İzmir'in Urla ilçesinde, ormanlık alanda meydana gelen yangınla ilgili olarak bir şüpheli tutuklandı. Yangın, Yağcılar Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda gerçekleşti ve 19 saatlik bir müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Gözaltına Alınan Şüpheli

Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda İ.A. (33) isimli şahıs gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İ.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Yangının Kaynağı Belirlendi

Yangının, bölgedeki mangal kömürü üretimi yapan bir tesisten çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığı tespit edildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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