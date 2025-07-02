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İzmir Valisi Elban'dan Çeşme Yangınına İlişkin Önemli Açıklamalar

İzmir Valisi Süleyman Elban, Çeşme'deki orman yangını nedeniyle 3 mahallenin boşaltıldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 23:57
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 23:57
İzmir Valisi Elban'dan Çeşme Yangınına İlişkin Önemli Açıklamalar

İzmir Valisi Elban'dan Çeşme'deki Yangınla İlgili Açıklamalar

İzmir Valisi Süleyman Elban, Çeşme ilçesinde ziraat alanından ormanlık alana sıçrayan yangınla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Yangın nedeniyle tedbir amaçlı 3 mahallenin boşaltıldığını belirten Elban, bölgedeki durumu ve müdahale sürecini aktardı.

Yangının Sebebi ve Gelişmeleri

Germiyan Mahallesi yakınında basın mensuplarına konuşan Elban, yangının Ildır Mahallesi'nde ziraat alanında başladığını ve saatte 85 kilometre hıza ulaşan rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığını söyledi. Yangına, ihbarın ardından 13 dakika içerisinde hem havadan hem de karadan müdahaleye başladıklarını belirtti.

Yangının Germiyan, Karaköy ve Nohutlu mahallelerine doğru yayıldığını aktaran Elban, akşam saat 20.30’a kadar 6 uçak ve 20 helikopterle havadan müdahalenin devam ettiğini ifade etti. Ayrıca, şu an itibarıyla 217 kara aracı ve 783 personelle yangına müdahaleye devam ettiklerini vurguladı.

Güvenlik ve Önlemler

Yangının henüz kontrol altına alınamadığını dile getiren Elban, ancak şu ana kadar can kaybı veya yaralanma olmadığını belirtti ve Ildır civarındaki bazı sitelerin de tahliye edildiğini aktardı. Yangının elektrik hattından çıktığı değerlendiriliyor. Elban, "Bu, hem teknik ekiplerin ilk değerlendirmeleri hem de görgü tanıklarının ifadeleriyle ortaya çıkmıştır," dedi.

Vali Elban'a, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı ve Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet de eşlik etti.

İzmir'in Çeşme ilçesi Ildırı Mahallesi'ndeki ziraat alanında başladıktan sonra ormana sıçrayan...

İzmir'in Çeşme ilçesi Ildırı Mahallesi'ndeki ziraat alanında başladıktan sonra ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Çeşme ilçesi Ildırı Mahallesi'ndeki ziraat alanında başladıktan sonra ormana sıçrayan...

İzmir'in Çeşme ilçesi Ildırı Mahallesi'ndeki ziraat alanında başladıktan sonra ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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