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İzmir ve Aydın'da Fırtına ve Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

İzmir ve Aydın'da akşam saatlerinde başlayan fırtına ve sağanak, hayatı olumsuz etkileyerek çeşitli hasarlara yol açtı.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 01:54
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 01:59
İzmir ve Aydın'da Fırtına ve Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

İzmir ve Aydın’da Fırtına ve Sağanak Etkisini Gösterdi

İzmir ve Aydın'da akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve sağanak, bölgede hayatı olumsuz yönde etkiledi. Aydın'da oluşan kötü hava koşulları nedeniyle, Aydın-Denizli kara yolu'nda ağaç devrilmesi sonucu trafik durma noktasına geldi. Ancak, ağaç kaldırıdıktan sonra yol yeniden ulaşıma açıldı.

Can ve Mal Kaybına Neden Oldu

Çeştepe Mahallesi'nde bir binanın çatısındaki güneş enerjisi su tankı, yan taraftaki bir binanın çatısına düşerek ciddi hasara yol açtı. Ev sahibinin banyosuna giren tank, büyük bir gürültüyle evin içine ulaştı. Zeybek Mahallesi 1529 Sokak'ta park halindeki bir araca da benzer bir şekilde, çatı katından düşen su tankı hasar verdi. Araç sahibi Sebahat Sert, gürültüyle dışarı çıktıklarında bu manzarayla karşılaştıklarını belirtti.

İncirliova-Koçarlı yolunda da bir binanın çatısı uçarken, ekipler hasarlı kısmı yoldan kaldırdı. Bunun yanı sıra Hacıaliobası Mahallesi'nde bir çiftliğin çatı kısmı uçarak büyük zarara neden oldu. Koçarlı ilçesinde ise çeşitli mahallelerde ağaç devrilmesi olayları yaşandı.

İzmir'de Durum Farksız

İzmir'in Çeşme ilçesi'nde de sağanak ve fırtına etkisini göstererek, sokak ve caddelerde su birikintileri oluşmasına yol açtı. Yoğun yağış sırasında şimşek çakması ve dolu yağması bölge halkını tedirgin etti.

Bölgedeki olumsuz durumlarla ilgili olarak polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri gerekli çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

Aydın'da akşam saatlerinde başlayan ve giderek şiddetini artıran fırtına ve sağanak, hayatı...

Aydın'da akşam saatlerinde başlayan ve giderek şiddetini artıran fırtına ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Aydın'da akşam saatlerinde başlayan ve giderek şiddetini artıran fırtına ve sağanak, hayatı...

Aydın'da akşam saatlerinde başlayan ve giderek şiddetini artıran fırtına ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

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