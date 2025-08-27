DOLAR
İzmir ve Bilecik'te 350 Köy Evinin Yapımına Başlanıyor

Orman yangınlarından etkilenen İzmir ve Bilecik'te toplam 350 köy evinin, yöresel mimariye uygun projelerle yapımına başlanacak; hedef 1 yıl içinde tamamlamak.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 10:45
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 10:45
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, orman yangınlarından etkilenen İzmir ve Bilecik'te toplam 350 köy evinin inşa sürecinin başlayacağını açıkladı.

Hasar tespit ve hak sahipliği

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bilecik'te 27 Haziran'da, İzmir'de ise 29 Haziran'da çıkan orman yangınlarının ardından iki il "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi. Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından AFAD, İzmir ve Bilecik'te hak sahipliği sürecini tamamladı.

Proje dağılımı ve süre

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki 4 mahallede 138, Seferihisar ilçesinde 143, Bilecik'in Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerindeki 4 mahallede ise 69 konut olmak üzere toplam 350 konutun inşa edilmesine karar verildi. Projeler, bölgenin yöresel mimarisine uygun olarak tasarlandı ve inşaatların 1 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.

İhale, projeler ve temel atma

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un hak sahipliği tespiti tamamlanan köylerde inşa çalışmalarına ağustos ayında başlanacağı yönündeki sözleri anımsatıldı. Açıklamada, TOKİ'nin ihale süreçlerini Bakan Kurum'un talimatları doğrultusunda hızla tamamladığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, inşa süreci için bölge halkının ihtiyaçları, iklim koşulları ve yöresel mimarinin dikkate alınarak 4 ayrı tipte proje tasarlandığı ifade edildi. Bakan Kurum'un 29 Ağustos Cuma günü İzmir'in Ödemiş ilçesinde temel atma törenine katılacağı ve ardından yeni evlerin inşa sürecine başlanacağı kaydedildi.

