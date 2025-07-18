İzmir Yangınlarında Zarar Gören Hayvanlar ve Kovanlar İçin Yenileri Dağıtılmaya Başlandı

İzmir'deki Orman Yangınlarında Hayvanlar ve Arı Kovanları Yenisini Buluyor

İzmir'in Ödemiş ve Seferihisar ilçelerinde meydana gelen orman yangınları, birçok vatandaşın büyükbaş, küçükbaş hayvanları ve arı kovanlarını telef etmesine neden oldu. Yangının ardından, zarar gören çiftçilere yenileri temin edilerek dağıtılmaya başlandı.

Ödemiş ilçesi Üzümlü Mahallesi'ndeki dağıtım programına katılan Vali Süleyman Elban, 29 Haziran ve 2 Temmuz tarihlerinde gerçekleşen yangınların ardından, hasarların somut bir şekilde ortaya çıktığını ifade etti.

Vali Elban, yangın sonrasında zarar gören vatandaşlara 172 bin lira kira ve eşya yardımı yapıldığını belirterek, "Ödemiş'te 1797 arı kovanı telef olmuştu. Bugün 753'ünün dağıtımına başladık. İnşallah birkaç gün içerisinde tamamını teslim edeceğiz" dedi.

Ödemiş'te yangınlar sonucu 62 koyun, 28 keçi ve 2 büyükbaş hayvanın da yok olduğunu söyleyen Elban, bu hayvanların yenilerinin de bugün teslim edileceğini açıkladı. Yangında İzmir genelinde 134 küçükbaş hayvan, 5 bin 627 arı kovanı ve 2 büyükbaş hayvanın telef olduğunu belirten Elban, "Bu kayıpları da kısa süre içerisinde karşılayarak, önümüzdeki haftaya kadar vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" şeklinde konuştu.

Elban, yangın nedeniyle konutlarla ilgili çalışmaların da hızla devam ettiğini, ihtiyaç sahiplerine konutların belirlenen takvimde teslim edileceğini vurguladı.

Suçıktı Mahallesi Muhtarı İrfan Üstündağ, yangın sonucunda 470 arı kovanının zarar gördüğünü ifade edip, devletin bu zararı karşıladığını belirterek teşekkürlerini sundu.

İzmir'in Ödemiş ve Seferihisar ilçelerinde orman yangınlarında zarar gören vatandaşların telef olan büyükbaş, küçükbaş ve arı kovanlarının yerine yenileri verilmeye başlandı.

İzmir'in Ödemiş ve Seferihisar ilçelerinde orman yangınlarında zarar gören vatandaşların telef olan büyükbaş, küçükbaş ve arı kovanlarının yerine yenileri verilmeye başlandı.