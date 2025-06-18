İzmirli Levanten Fernando Romano'nun Tarihi Fotoğraf Arşivi Online Erişime Açıldı

Fernando Romano'nun Fotoğraf Arşivi Erişime Açıldı

İzmirli Levanten Romano ailesinin tarihi ve sosyal yaşamını belgeleyen fotoğraf arşivi, Salt Araştırma platformunda çevrim içi erişime sunuldu. Bu özel koleksiyon, Fernando Romano tarafından 1950'lerden 1980'lere kadar çekilen fotoğraflardan oluşuyor.

Arşiv, İzmir ve İstanbul'un yanı sıra Fransa, İsviçre ve Yunanistan gibi farklı lokasyonlarda gerçekleştirilen seyahatlere ait eşsiz görüntüler barındırıyor. Levanten bir ailenin yaşantısını gözler önüne seren bu koleksiyon, aynı zamanda dönemin deniz acentelerinin faaliyetlerine dair ipuçları da sunuyor.

Fernando Romano'nun Hayatı ve Kariyeri

1923 yılında İzmir Karşıyaka'da doğan Fernando Romano, İzmir Saint Joseph Lisesi eğitimini tamamladıktan sonra, Fransa'da üniversite eğitimine yöneldi. Mezuniyetinin ardından, eğitim gördüğü okulda öğretmenlik yaptı.

Romano, kısa bir süre babasının deniz taşımacılığı şirketinde çalıştıktan sonra, Alex Dabcovitch'in İzmir acentesinde görev aldı. 1964'e kadar İzmir Deniz Nakliyecileri Derneği'nin genel sekreterliğini sürdüren Romano, sonrasında İstanbul'a taşınarak Galata Rıhtımı'ndaki Dabkoviç Deniz Acenteliği Nakliyat Şirketi'nde çalıştı.

1982 yılında ise Besi–Dabcovich–Makzume ortaklığıyla kurulan Deniz Kontuarı Ltd. Şti.'nin yöneticiliğini üstlenmek üzere ailesiyle birlikte tekrar İzmir'e döndü. 2011 yılında yaşamını yitiren Romano, 30 yılı aşkın bir süre boyunca belgelediği bu koleksiyonu ile İzmir ve Levanten tarihine ışık tutmaya devam ediyor.

Koleksiyonun tamamına archives.saltresearch.org adresinden ulaşmak mümkün.

İzmirli Levanten Romano ailesinin gündelik yaşam ve sosyal tarihe ışık tutan fotoğraf arşivinden iyileştirilmiş örnekler, Salt Araştırma'da çevrim içi erişime açıldı. Fernando Romano'nun İzmir ve İstanbul'un yanı sıra Fransa, İsviçre ve Yunanistan'a yaptığı seyahatlerde çektiği fotoğraflardan oluşan koleksiyon, 1950'lerden 1980'lere Levanten bir ailenin yaşamından kesitler ile dönemin deniz acentelerinin faaliyetlerine ilişkin ipuçları sunuyor.

İzmirli Levanten Romano ailesinin gündelik yaşam ve sosyal tarihe ışık tutan fotoğraf arşivinden iyileştirilmiş örnekler, Salt Araştırma'da çevrim içi erişime açıldı. Fernando Romano'nun İzmir ve İstanbul'un yanı sıra Fransa, İsviçre ve Yunanistan'a yaptığı seyahatlerde çektiği fotoğraflardan oluşan koleksiyon, 1950'lerden 1980'lere Levanten bir ailenin yaşamından kesitler ile dönemin deniz acentelerinin faaliyetlerine ilişkin ipuçları sunuyor.