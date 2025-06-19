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İzmit Körfezi'nde Denizin Rengi Kahverengiye Döndü

İzmit Körfezi'nde deniz yüzeyinde meydana gelen kahverengi değişim, alg patlaması ile ilişkilendiriliyor. Numuneler laboratuvara gönderildi.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 10:48
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 10:48
İzmit Körfezi'nde Denizin Rengi Kahverengiye Döndü

İzmit Körfezi'nde Alg Patlaması İddiası

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki marina bölgesinde, deniz yüzeyinin bir kısmı kahverengiye döndü. Bu renk değişiminin, alg patlaması kaynaklı olduğu değerlendiriliyor.

Deniz Örnekleri Laboratuvara Gönderildi

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, renk değişimi gözlenen bölgelerden numuneler aldı ve bu numuneleri incelemek üzere TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Deniz Araştırmaları ve Teknolojileri Laboratuvarlarına gönderdi.

Büyükşehir Yetkililerinden Açıklama

Büyükşehir yetkilileri, mevsim değişimlerinde suyun renginin kırmızı veya kahverengiye dönmesine neden olan biyolojik değişimlerin kısa süreliğine görülebileceğini belirtmekte.

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki marina bölgesinde kıyıya yakın alanda denizin yüzeyinde alg...

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki marina bölgesinde kıyıya yakın alanda denizin yüzeyinde alg patlaması kaynaklı olduğu değerlendirilen renk değişimi yaşandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki marina bölgesinde kıyıya yakın alanda denizin yüzeyinde alg...

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki marina bölgesinde kıyıya yakın alanda denizin yüzeyinde alg patlaması kaynaklı olduğu değerlendirilen renk değişimi yaşandı.

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