İzmit Körfezi'nde Köpüklü Tabaka İçin Temizlik Çalışmaları Başlatıldı

İzmit Körfezi'nde Temizlik Çalışmaları Başlatıldı

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki balıkçı barınağında denizde oluşan köpüklü tabakanın temizlenmesi için çalışmalar hızla sürdürülüyor. Yarımca sahilinde öbekler halinde gözlemlenen bu köpüklü tabaka, balıkçı barınağında teknelerin bağlı bulunduğu alanda yoğun birikim oluşturmuş durumda.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, deniz süpürgesiyle temizlik çalışmalarına başlamış durumda. Ekiplerin bir yandan bu köpüklere müdahale ederken, diğer yandan denizden alınan numunenin incelenmesi için TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'ne gönderildiği bildirildi.

Balıkçılar Zorluk Yaşıyor

Körfez Yarımca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Cemal Baydaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kooperatifleri bünyesinde 23 balıkçı teknesi ile faaliyet gösterdiklerini belirtti. Kirlilik nedeniyle zorluk çektiklerini vurgulayan Baydaş, "Havaların ısınmasıyla bu tabaka kooperatif sahasını kapladı. Ağlarımız denizden tül gibi çıkıyor. Küçük ölçekli balıkçılarız ve ağların durumu çok kötü. Yıkamak zorunda kalıyoruz, zorlanıyoruz. Bu şartlarda ağlarımızı kullanamıyoruz," dedi.

Baydaş, yaklaşık 1 dönümlük alanda kirlilik bulunduğunu da sözlerine ekledi. Bu durum, bölgede hem çevre hem de yerel balıkçılar açısından önemli sorunlar yaratmaya devam ediyor.

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki balıkçı barınağında denizde oluşan köpüksü tabakanın temizlenmesi için çalışma başlatıldı. Yarımca sahilinde öbekler halinde görülen köpüksü tabaka, balıkçı barınağında teknelerin bağlı bulunduğu alanda yoğunluk oluşturdu.

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki balıkçı barınağında denizde oluşan köpüksü tabakanın temizlenmesi için çalışma başlatıldı. Yarımca sahilinde öbekler halinde görülen köpüksü tabaka, balıkçı barınağında teknelerin bağlı bulunduğu alanda yoğunluk oluşturdu.