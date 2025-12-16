DOLAR
İzmit'te U-12 Maçı Tepkisi: Kadın Hakeme Tokat — Antrenör Tutuklandı

Avni Kalkavan Stadı'nda U-12 maçında kadın hakeme tokat atan Çubuklu Bala Spor antrenörü Seçkin Tanrıkulu tutuklandı; kulüp antrenörle yollarını ayırdı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 19:46
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 20:19
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde U-12 Ligi maçında yaşanan olay, hakeme yönelik fiziksel müdahale sonrası adliyeye taşındı. Olayla ilgili olarak Çubuklu Bala Spor antrenörü Seçkin Tanrıkulu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın Detayları

Olay, 15 Aralık saat 18.00'de Avni Kalkavan Stadı'nda oynanan Çubuklu Bala Spor - Yuvam İzmit Spor Kulübü karşılaşmasının ilerleyen dakikalarında meydana geldi. Hakemin verdiği bir karara tepki gösteren antrenör, sahaya girerek karşılaşmanın seyrini olumsuz etkiledi.

Yaşanan arbedede, aday hakem S.U. (18)'nin fiziksel şiddete maruz kaldığı ve hakeme tokat attığı bildirilen antrenörün olayın ardından gözaltına alındığı ifade edildi.

Gözaltı, Adliye ve Kulüp Kararı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Seçkin Tanrıkulu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın ardından Çubuklu Bala Spor yönetimi, antrenörle yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüp yönetiminin açıklamasında, Tanrıkulu'nun geçmişte de benzer bir olaya karıştığı iddiasına yer verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

