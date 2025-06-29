İznik Gölü'nde Botla Mahsur Kalan Kişi Kurtarıldı

İznik Gölü'nde Bota Mahsur Kalan Genç Kurtarıldı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, İznik Gölü'nde mahsur kalan bir kişi, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Suudi Arabistan'dan gelen Alhussaın İbrahim Ahmed (27), Çakırlıaltı mevkisinden açıldığı botun kontrolünü kaybederek gölün ortalarına kadar sürüklendi.

Olayın Gelişimi

Mahsur kalmasının ardından, çevredekilerin ihbarı ile birlikte İznik Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri bölgeye intikal etti. Ekipler, Ahmed’i göl açıklarında buldu ve bot ile birlikte balıkçı kayığı kullanarak karaya çıkarttı.

Yardım ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde, olayın herhangi bir yaralanma ile sonuçlanmadan atlatıldığı öğrenildi. Sıhhat durumunun iyi olduğu bildirilen Ahmed, kurtarma ekiplerine teşekkür etti.

Bursa'da, açıldığı botun sürüklenmesi sonucu İznik Gölü'nde mahsur kalan kişi, ekiplerce kurtarıldı.

Bursa'da, açıldığı botun sürüklenmesi sonucu İznik Gölü'nde mahsur kalan kişi, ekiplerce kurtarıldı.