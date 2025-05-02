İznik Gölü'nde Kaçak Avcılık Operasyonu: 13 Kişiye 164 Bin Lira Ceza

İznik Gölü'nde gerçekleştirilen denetimler sonucunda kaçak avcılık yapan 13 kişi yakalandı. Bu operasyon kapsamında, söz konusu kişilere toplamda 164 bin lira idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı İznik Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı tarafından yürütülen bu denetim çalışmaları, 15 Mart-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleşti. Denetimlerde 'Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet' suçundan toplam 164 bin 595 lira ceza kesildi.

Operasyon sırasında, 350 kilogram levkit, 172 kilogram akbalık ve 85 kilogram sarı sazan canlı olarak ele geçirildi. Bu balıklar, İznik Gölü’ne geri bırakılarak doğal dengenin korunmasına katkıda bulunuldu.

Ayrıca, yapılan denetimlerde 3 bin 300 metre misina ağı da ele geçirildi. Bu tür faaliyetlerin önüne geçmek için denetimlerin titizlikle sürdürüleceği belirtildi.

Bursa'da, İznik Gölü'nde kaçak avcılık yapan 13 kişiye, 164 bin lira idari para cezası uygulandı.

Bursa'da, İznik Gölü'nde kaçak avcılık yapan 13 kişiye, 164 bin lira idari para cezası uygulandı.