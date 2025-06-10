İznik'teki Bazilika ve Mezarlıklar Eşkıya Çıkarılıyor

İznik'te Tarih Gün Yüzüne Çıkıyor

Bursa'nın İznik ilçesinde yürütülen kazı çalışmaları, bölgedeki bazilikanın çevresindeki mezarlıkların ortaya çıkarılmasını sağlıyor. Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun İznik'e yapacağı seyahat öncesinde yapılan bu çalışmalar, büyük bir heyecan yaratıyor.

Kazı Çalışmalarının Detayları

Prof. Dr. Mustafa Şahin önderliğinde 2015 yılında başlayan su altı arkeolojik kazı çalışmaları, günümüzde ıslak zemin arkeolojisine dönüşerek devam ediyor. Göl kıyısının 20 metre açığında bulunan bazilikada bulunan mezarlıklardan çıkarılan iskeletler, antropologlar tarafından incelenip belgeleniyor.

Kutsal Pederler Kilisesi'nin Keşfi

Gerçekleşen kazılarda, İznik'in 325 yılında toplanan Birinci Konsil'e ev sahipliği yapmış kilisesinin kalıntıları olarak bilinen Kutsal Pederler Kilisesi'nin varlığı tespit edildi. Prof. Dr. Şahin, bu önemli bulgunun, Papa'nın ziyareti için neden teşkil ettiğini de açıkladı.

İnanç Turizmi ve Yabancı Ziyaretçi Artışı

Son zamanlarda İznik'te gözlemlenen yabancı ziyaretçi sayısındaki artış, bölgenin inanç turizmi açısından önemini artırdı. Prof. Dr. Şahin, Papa'nın isminin anılmasının, tüm Hristiyan mezhepleri açısından burayı bir anlamda hac yeri haline getirdiğini belirtiyor.

Mezarların Korunması ve Gelecek Planları

Kazı çalışmalarında mezarları açarak belgelerken, iskeletlerin korunmasına özen gösteriliyor. Gelecekte yapılacak genetik araştırmalar için DNA örnekleri almanın planlandığı belirtiliyor. Kazı ekibi, 10 kişiden 25 kişiye çıkmayı hedefliyor ve bu kapsamda çalışmalar tüm hızıyla sürdürülüyor.

İmparator I. Konstantin'in çağrısıyla Hristiyanlıkta kiliseye bağlı tüm piskoposların katılımıyla 325 yılında düzenlenen, önemli dini konuların tartışılıp karara bağlandığı Birinci Konsil'in toplandığı Bursa'nın İznik ilçesindeki bazilikanın çevresinde bulunan mezarlıklar gün yüzüne çıkarılıyor. Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun seyahat edeceğini açıkladığı bazilikada yapılan çalışmalar ve su altında kalan kısmı Anadolu Ajansı (AA) ekibince su altı kamerasıyla görüntülendi.

İmparator I. Konstantin'in çağrısıyla Hristiyanlıkta kiliseye bağlı tüm piskoposların katılımıyla 325 yılında düzenlenen, önemli dini konuların tartışılıp karara bağlandığı Birinci Konsil'in toplandığı Bursa'nın İznik ilçesindeki bazilikanın çevresinde bulunan mezarlıklar gün yüzüne çıkarılıyor. Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun seyahat edeceğini açıkladığı bazilikada yapılan çalışmalar ve su altında kalan kısmı Anadolu Ajansı (AA) ekibince su altı kamerasıyla görüntülendi.