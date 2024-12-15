İznik'teki Trafik Kazasında Acı Kayb: Emekli Öğretmen Hayatını Kaybetti

Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan bir kişi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybetti.

İznik-Orhangazi kara yolu Boyalıca Mahallesi yakınlarında gerçekleşen kaza, 16 AEB 605 plakalı çimento yüklü tankerin sürücüsü İrfan G. (54) ile 16 BIK 26 plakalı otomobilin sürücüsü Ömer Kocuk (52) arasında yaşandı. Duygusal bir trajedi olarak kayıtlara geçen kazada, emekli öğretmen Gültekin Sürücü (52) ağır yaralanarak Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Üzücü bir şekilde, Sürücü burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gültekin Sürücü’nün cenazesi, Eşrefzade Cami'sinde kılınan namaz sonrası İznik Mezarlığı'na defnedildi. Olay, aile ve arkadaşları arasında derin bir üzüntüye sebep oldu.

Kazanın ardından, diğer sürücü Ömer Kocuk da maalesef hayatını kaybetmişti. Bu trajik olay, bölgede trafik güvenliği konusunu bir kez daha gündeme getirdi.