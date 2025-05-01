İzsiz Cerrahi ile Kadın Hastalıkları Ameliyatlarında Hızlı İyileşme

Kars Harakani Devlet Hastanesi’nde İzsiz Cerrahi Dönemi

Kars Harakani Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi'nde son 3 aydır uygulanan V-Notes yöntemi ile rahim alma, yumurtalık kisti ve miyom ameliyatlarında izsiz cerrahi ile hastaların iyileşme süresi kısalıyor. Bu yeni teknik sayesinde 22 hasta, sağlığına kavuştu.

Kesiksiz Ameliyat ile Hızlı İyileşme

Yaklaşık 3 aydır hastalara, karın duvarına hiç kesi yapmadan yapılan bu ameliyatlar sonucu, hastalar günlük yaşamlarına daha erken dönüyor. V-Notes yöntemiyle, vücudun doğal boşlukları kullanılarak gerçekleştirilen işlemlerde herhangi bir kesi izi kalmıyor. Bu sayede hastalar, konforlu bir deneyim yaşayarak düşük ağrı ile taburcu olabiliyor.

Yeni Yöntem Hakkında Bilgiler

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Volkan Kolbaşı, V-Notes'in Türkiye’de henüz çok az merkezde rutin olarak uygulandığını belirtti. Bu teknikle hastaların kısa sürede iyileştiğini vurgulayan Kolbaşı, "Laparoskopik ameliyatlarda normalde karın bölgesine küçük delikler açılırken, biz bu yöntemde vajinal yoldan ilerliyoruz. Böylece hastada karın bölgesinde hiçbir iz, kesi veya dikiş kalmıyor" dedi.

Hızlı Taburcu Süreci

V-Notes tekniğinin kullanılmadığı durumlarda karın bölgesinden laparoskopi yapıldığını ifade eden Kolbaşı, hastaların ameliyat sonrası 12 saat içerisinde takip edilip taburcu edildiğini aktardı. Kars bölgesinde kadın hastalıkları ameliyatları için ilk tercihin V-Notes olduğunu belirten Kolbaşı, bu yöntemle hastaların düşük ağrı hissi ve kısa yatış süreleri ile taburcu olabildiğini sözlerine ekledi.

Çevre İllere de Hizmet

İlave olarak, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ozan Odabaş, çevre illerden, özellikle Iğdır ve Ardahan gibi yerlerden gelen hastalara da bu ileri teknoloji ile ameliyat olma fırsatı sunduklarını söyledi. Odabaş, "Hastalar izsiz ve hızlı bir şekilde gündelik hayatlarına dönebilmekte" diyerek bu yeni yöntemin avantajlarını vurguladı.

Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde kullanılan, kesi olmadan gerçekleştirilen V-Notes cerrahi işlemiyle 22 hasta sağlığına kavuştu. Hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi'nde tüp bağlama, tüp, rahim ile yumurtalıktaki kistlerin alınması operasyonlarında V-Notes yöntemi uygulanıyor. Yaklaşık 3 aydır rutin ve öncelikli olarak 22 kişiye uygulanan yöntemle vücudun doğal boşlukları kullanılarak yapılan operasyonlar sonucu herhangi bir kesi izi olmuyor, hasta günlük yaşam aktivitesine daha erken dönebiliyor.

Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde kullanılan, kesi olmadan gerçekleştirilen V-Notes cerrahi işlemiyle 22 hasta sağlığına kavuştu. Hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi'nde tüp bağlama, tüp, rahim ile yumurtalıktaki kistlerin alınması operasyonlarında V-Notes yöntemi uygulanıyor. Yaklaşık 3 aydır rutin ve öncelikli olarak 22 kişiye uygulanan yöntemle vücudun doğal boşlukları kullanılarak yapılan operasyonlar sonucu herhangi bir kesi izi olmuyor, hasta günlük yaşam aktivitesine daha erken dönebiliyor.