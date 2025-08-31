İZSU: İzmir'de isale hattı onarıldı — 8 ilçede su 22.00'de verilecek

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), kentteki ana isale hattında meydana gelen arızanın onarıldığını ve suyun bugün 22.00'de 8 ilçeye verilmesinin planlandığını duyurdu.

Onarım çalışmaları

İZSU açıklamasına göre, Güzelhisar Barajı ile Sarıkız ve Göksu Kuyuları'ndan kente su taşıyan 2,2 metre çapındaki ana isale hattında dün akşam büyük bir patlak meydana geldi. Ekipler, Çiğli 9 Eylül Mahallesi'nde yerin 3 metre altında patlağa müdahale etti.

Su boşaltma işleminin ardından ekiplerimiz, en yakın baca noktasından girip yer altından 470 metre ilerleyerek arızaya müdahale etmiştir. Arızalanan hattaki boru çapının büyüklüğü ve teknik özelliklerine uygun olarak boru içinden ve dışından başlatılan onarım işlemleri gece boyunca devam etmiş ve çalışma tamamlanmıştır. 42 kilometre uzunluğunda ve 2,2 metre çapındaki isale hattına verilecek suyun uygun seviyeye gelmesinin ardından, bugün saat 22.00'de suyu abonelerimize ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

Daha önce yapılan duyuru

İZSU dün akşam, Menemen ilçesindeki Yahşelli Mahallesi'nden gelen isale hattında arıza oluştuğunu; bu nedenle Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova ve Gaziemir ilçelerinin tamamına, Karabağlar, Menemen ve Konak'ın ise bazı mahallelerine 30 Ağustos saat 21.00 ile 1 Eylül saat 05.00 arasında 32 saat süreyle su verilmeyeceğini duyurmuştu.

İzmir'de isale hattındaki arıza nedeniyle 8 ilçede zorunlu olarak uygulanan 32 saatlik su kesintisinin ardından Çiğli ilçesinde bazı vatandaşlar, kaynak suyunun bulunduğu çeşmede kuyruk oluşturdu. Su almaya gelen 70 yaşındaki Cemal Bektaş, açıklamalarda bulundu.