İzzet Keribar, İstanbul Modern'de 'Renklerin Yolculuğu' ile Sanatseverlerle Buluşuyor

İzzet Keribar, İstanbul Modern'de Fotoğraflarını Anlatıyor

Fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar, 'Renklerin Yolculuğu' sergisi kapsamında sanatseverlerle buluşacak. İstanbul Modern'den yapılan açıklamaya göre, serginin küratörü Demet Yıldız Dinçer, Keribar ile 26 Kasım saat 18.00'de fotoğrafları ve yıllar içinde değişen tarzı üzerine söyleşi gerçekleştirecek.

Söyleşide Renklerin Büyüsü

İstanbul Modern Oditoryum'daki bu etkinlikte Dinçer, renk, ışık, doku ve grafik ögeleri gibi biçimsel unsurları içeren fotoğraflar üzerinde 88 yaşındaki fotoğrafçı ile sohbet edecek. Etkinlikte ayrıca, sanatçının 1950'lerde İstanbul'un sokak hayatını ve Güney Kore'nin kent ve kırsalını belgelediği fotoğraflar üzerine de konuşulacak.

Renklerin Yolculuğu Sergisi

İzzet Keribar'ın yaklaşık bir buçuk milyona yakın kareyi içeren arşivinden bir seçkinin sergilendiği 'Renklerin Yolculuğu', altı bölümden oluşuyor. Bu etkileyici sergi, 25 Mayıs 2025'e kadar İstanbul Modern'de ziyaret edilebilecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.