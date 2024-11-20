DOLAR
34,47 0%
EURO
36,4 0,49%
ALTIN
2.909,94 0,29%
BITCOIN
3.218.069,21 -0,93%

İzzet Keribar, İstanbul Modern'de 'Renklerin Yolculuğu' ile Sanatseverlerle Buluşuyor

Ünlü fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar, İstanbul Modern'de yıllar içindeki tarzını ve fotoğraflarını anlatacak.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 12:20
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 12:20
İzzet Keribar, İstanbul Modern'de 'Renklerin Yolculuğu' ile Sanatseverlerle Buluşuyor

İzzet Keribar, İstanbul Modern'de Fotoğraflarını Anlatıyor

Fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar, 'Renklerin Yolculuğu' sergisi kapsamında sanatseverlerle buluşacak. İstanbul Modern'den yapılan açıklamaya göre, serginin küratörü Demet Yıldız Dinçer, Keribar ile 26 Kasım saat 18.00'de fotoğrafları ve yıllar içinde değişen tarzı üzerine söyleşi gerçekleştirecek.

Söyleşide Renklerin Büyüsü

İstanbul Modern Oditoryum'daki bu etkinlikte Dinçer, renk, ışık, doku ve grafik ögeleri gibi biçimsel unsurları içeren fotoğraflar üzerinde 88 yaşındaki fotoğrafçı ile sohbet edecek. Etkinlikte ayrıca, sanatçının 1950'lerde İstanbul'un sokak hayatını ve Güney Kore'nin kent ve kırsalını belgelediği fotoğraflar üzerine de konuşulacak.

Renklerin Yolculuğu Sergisi

İzzet Keribar'ın yaklaşık bir buçuk milyona yakın kareyi içeren arşivinden bir seçkinin sergilendiği 'Renklerin Yolculuğu', altı bölümden oluşuyor. Bu etkileyici sergi, 25 Mayıs 2025'e kadar İstanbul Modern'de ziyaret edilebilecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İttifak Mesajı: Naylon İttifaklara Tepki!
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin Kararını Tasvip Etmiyoruz
3
Örümcek Adam, Çankırı'da Yeraltı Tuz Şehri'ni Keşfetti
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyona Karşı Kararlıyız
5
İngiltere'de Müslümanların Üçte Biri Ülkeyi Terketmeyi Düşünüyor
6
İsviçreli Dışişleri Bakanı Cassis'in Fribourg Üniversitesi Ziyareti Güvenlik Nedeniyle İptal Edildi
7
Müsavat Dervişoğlu'ndan İYİ Parti Grup Toplantısında Sert Eleştiriler

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı

Bakanlıktan akşam müjdesi! Destekler Kasım bitmeden çifter çifter ödenecek

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek