Jacqui Lambie: BM Gazze'ye Barış Gücü Göndermeli

Jacqui Lambie, Gazze'deki açlık nedeniyle BM'nin bölgeye barış gücü göndererek insani yardımların güvenliğini sağlaması çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 09:56
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 09:56
Senatör Jacqui Lambie: BM Gazze'ye barış gücü göndermeli

Açlık ve insani yardım koridoru çağrısı

Avustralyalı Senatör Jacqui Lambie, Gazze'de açlık ve yetersiz beslenmenin sürdüğünü belirterek, Birleşmiş Milletler'in (BM) insani yardımların güvenli şekilde ulaştırılması için bölgeye barış gücü göndermesi gerektiğini söyledi.

SBS News'in haberine göre Lambie, "Çoğu Avustralyalı gibi ben de aç çocukların ve çaresiz haldeki ebeveynlerin fotoğraflarıyla ve görüntüleriyle dehşete düşüyorum." dedi.

Lambie, açlık ve yetersiz beslenmenin sürdüğü Gazze'de acil yardıma ihtiyaç olduğunu vurguladı ve BM'nin bölgeye barış gücü gönderme çağrısını yineledi.

Gıda yardımı için insani koridor oluşturulmasının önemini vurgulayan Lambie, Gazze'deki çocukların açlıktan ölmesini engellemek için gönderilecek barış gücünün gıda yardımlarını koruyup ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağını kaydetti.

Haberde ayrıca, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'nin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de olanları inkar ettiğini belirttiği ve eylülde yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Filistin devletini tanıyacaklarını açıkladığı hatırlatıldı.

