DOLAR
39,83 -0,18%
EURO
46,61 0,26%
ALTIN
4.264,06 -0,15%
BITCOIN
4.259.476,12 0,75%

Jandarma Genel Komutanı Çardakcı'dan Ankara Valiliğine Önemli Ziyaret

Orgeneral Ali Çardakcı, Ankara Valiliğinde güvenlik ve asayiş konularını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 26.06.2025 18:22
Güncelleme Tarihi: 26.06.2025 18:22
Jandarma Genel Komutanı Çardakcı'dan Ankara Valiliğine Önemli Ziyaret

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Ankara Valiliğini Ziyaret Etti

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Ankara Valiliği'ni ziyaret ederek önemli temaslarda bulundu. Vali Vasip Şahin tarafından karşılanan Çardakcı, ziyareti sırasında Ankara'da jandarma sorumluluk alanına ilişkin genel güvenlik ve asayiş konuları üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

Valilikten Ziyaret Açıklaması

Valilik sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Sayın Ali Çardakcı'yı Valiliğimizde misafir ettik. İlimizin jandarma bölgesiyle ilgili genel güvenlik ve asayiş konularına dair değerlendirmelerin yapıldığı ziyaret için kendilerine teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Ankara Valisi Vasip Şahin'i ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Ankara Valisi Vasip Şahin'i ziyaret etti.

İLGİLİ HABERLER

Kadın Girişimcilere Sıfır Faizli 1 Milyon TL Kredi Desteği!

İstanbul'da Deprem Alarmı: Sanayi Tesisleri Anadolu'ya Taşınıyor!

Emeklilere Temmuz Şoku: Beklentiler Bitti mi?

Kamu İşçileri İçin Temmuz Müjdesi: Sendikaların Kararı Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şırnak'ta İş Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Tutuklandı
2
Ardahan'da Kura Nehri'nde Boğulma Olayı: Arama Çalışmaları Devam Ediyor
3
Ardahan'da Kura Nehri'nde Boğulma Olayı: İki Kişi Hayatını Kaybetti
4
Tarım Bakanı Yumaklı, Eğirdir Gölü için 21 Milyar Liralık Su Eylem Planını Açıkladı
5
Zonguldak'ta Boğulma Tehlikesi Geçiren Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti
6
Bursa'da Kaybolan Kişinin Cesedi Boğazköy Barajı'nda Bulundu
7
Ardahan'da Kura Nehri'nde Boğulma Olayı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Temmuz Ayında Maaş ve Sosyal Yardım Zamları Bekleniyor

İstanbul'da Deprem Alarmı: Sanayi Tesisleri Anadolu'ya Taşınıyor!

Kadın Girişimcilere Sıfır Faizli 1 Milyon TL Kredi Desteği!

Akkışla'da Ücretsiz Yaz Spor Kursu Seferberliği!

Emeklilere Temmuz Şoku: Beklentiler Bitti mi?

Kamu İşçileri İçin Temmuz Müjdesi: Sendikaların Kararı Bekleniyor

Hükümetten İstanbullulara Kira İnntervensiyonu: Yeni Sosyal Konut Projesi

Kuveyt Türk'ten Kaçırılmayacak Fırsat: 5.000 TL Kazanın!

Temmuz Zamları Başladı: Ekmeğin Fiyatı %20 Arttı

Akaryakıt Fiyatlarında Büyük İndirim Kapıda!

Bedelli Askerlik Ücretinde Son Gün: 30 Haziran

Asgari Ücret Temmuz Zammı İçin Gözler TBMM'de: Bakan Işıkhan Ne Yanıt Verecek?