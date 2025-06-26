Jandarma Genel Komutanı Çardakcı'dan Ankara Valiliğine Önemli Ziyaret

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Ankara Valiliğini Ziyaret Etti

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Ankara Valiliği'ni ziyaret ederek önemli temaslarda bulundu. Vali Vasip Şahin tarafından karşılanan Çardakcı, ziyareti sırasında Ankara'da jandarma sorumluluk alanına ilişkin genel güvenlik ve asayiş konuları üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

Valilikten Ziyaret Açıklaması

Valilik sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Sayın Ali Çardakcı'yı Valiliğimizde misafir ettik. İlimizin jandarma bölgesiyle ilgili genel güvenlik ve asayiş konularına dair değerlendirmelerin yapıldığı ziyaret için kendilerine teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Ankara Valisi Vasip Şahin'i ziyaret etti.