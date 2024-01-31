Jandarma Kahramanmaraş'ta yaban hayvanları için araziye yem bıraktı

Kahramanmaraş'ta kar yağışının etkili olduğu bölgelerde yem bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına, jandarma ekipleri tarafından yem desteği verildi. Ekipler, yaban hayvanlarının yaşam alanlarına kuru ot, kırık buğday gibi yemler bırakarak onların kışı rahat geçirmelerini sağladı.

Jandarma Kahramanmaraş'ta yaban hayvanları için araziye yem bıraktı
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Ekinözü ilçesinin kırsal kesiminde karın bastırmasıyla aç kalan yaban hayvanları için Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler, yaban hayvanlarının yaşam alanlarına yem bırakarak onlara destek oldu.

jandarma

Salavan Dağı'nda karla mücadele eden yaban keçileri ve diğer yabani hayvanlar için yem desteği sağlayan ekipler, arazide uygun yerlere kuru ot, kırık buğday gibi yemler dağıttı.

Yaban hayvanları için koruma çalışmalarının sürdürüleceği açıklandı.

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