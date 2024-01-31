Haberler

Gündem

Jandarma Kahramanmaraş'ta yaban hayvanları için araziye yem bıraktı

Jandarma Kahramanmaraş'ta yaban hayvanları için araziye yem bıraktı Kahramanmaraş'ta kar yağışının etkili olduğu bölgelerde yem bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına, jandarma ekipleri tarafından yem desteği verildi. Ekipler, yaban hayvanlarının yaşam alanlarına kuru ot, kırık buğday gibi yemler bırakarak onların kışı rahat geçirmelerini sağladı.