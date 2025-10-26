Jandarma KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit Kalp Krizi Sonucu Vefat Etti

Jandarma KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit, Ankara Gölbaşı'ndaki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Cenaze yarın Konya Ereğli'de öğle namazından sonra defnedilecek.

Yayın Tarihi: 26.10.2025 17:04
Güncelleme Tarihi: 26.10.2025 17:04
Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki evinde sabah saatlerinde fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan Akşit, yaşamını yitirdi.

Cenaze Bilgileri

Tuğgeneral Akşit'in cenazesi, yarın memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Jandarma Genel...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit (fotoğrafta) için başsağlığı diledi.

