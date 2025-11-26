Jandarma Kozan'da Çalınan Tarım Aletlerini Buldu: 1 Şüpheli Tutuklandı

Adana Kozan'da JASAT ekipleri, bir yıl önceki iki tarım aleti hırsızlığını çözdü; çalıntılar bulundu ve şüpheli A.Ç. tutuklandı.