Jandarma Kozan'da Çalınan Tarım Aletlerini Buldu: 1 Şüpheli Tutuklandı

Adana Kozan'da JASAT ekipleri, bir yıl önceki iki tarım aleti hırsızlığını çözdü; çalıntılar bulundu ve şüpheli A.Ç. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 17:00
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 17:00
Jandarma Kozan'da Çalınan Tarım Aletlerini Buldu: 1 Şüpheli Tutuklandı

Jandarma Kozan'da Çalınan Tarım Aletlerini Buldu: 1 Şüpheli Tutuklandı

Olay ve soruşturma

Adana'nın Kozan ilçesinde, bir yıl önce gerçekleştiği sonradan anlaşılan iki ayrı hırsızlık olayı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin titiz çalışmasıyla çözüldü.

İdem Mahallesi'nde İ.Ç.'nin narenciye bahçesindeki sulama sistemleri ile C.T.'nin evinin bahçesinden çalınan kültivatör makinesi hakkında uzun süre sonra şikâyetçi olundu.

Yakalama ve adli süreç

Ekiplerin yürüttüğü soruşturmada hırsızlıkların bir yıl önce gerçekleştiği tespit edildi. Faydalı Mahallesi Çukurköprü mevkiindeki adreste yapılan çalışmada şüpheli A.Ç. belirlendi.

Adreste yapılan aramada çalınan tarım aletleri ele geçirildi ve sahiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan A.Ç., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Olayla bağlantılı olduğu belirlenen C.A. ise yakalanarak adliyeye sevk edildi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yürütülen soruşturmada tutuklanan şüphelinin hırsızlık suçundan yeni cezaevinden çıktığı belirlendi.

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE BİR YIL ÖNCE GERÇEKLEŞTİĞİ SONRADAN ANLAŞILAN İKİ AYRI HIRSIZLIK OLAYI...

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE BİR YIL ÖNCE GERÇEKLEŞTİĞİ SONRADAN ANLAŞILAN İKİ AYRI HIRSIZLIK OLAYI, JASAT EKİPLERİNİN TİTİZ ÇALIŞMASIYLA ÇÖZÜLDÜ. NARENCİYE BAHÇESİNDEKİ SULAMA EKİPMANLARI İLE BİR EVİN BAHÇESİNDEN ÇALINAN KÜLTİVATÖR MAKİNESİ SAHİPLERİNE TESLİM EDİLİRKEN, OLAYLA İLGİLİ BİR ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE BİR YIL ÖNCE GERÇEKLEŞTİĞİ SONRADAN ANLAŞILAN İKİ AYRI HIRSIZLIK OLAYI...

İLGİLİ HABERLER

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muhittin Böcek Hastanede Tetkik Edildi, Yeniden Cezaevine Sevk Edildi
2
Bayraktar: 2028'de 16-17 Milyon Hane Karadeniz Gazıyla Karşılanacak
3
Shehada: 'Türkiye Her Zaman Filistin’in Yanında' — Taşköprü Ziyareti
4
Putin: Kırgızistan’da Rus Teknolojili İlk Nükleer Santral Araştırılıyor
5
Kastamonu'da Çiftlik Evlerini Kenevir Serasına Çeviren Sanıkların Yargılanması Sürüyor
6
Bünyan'da Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı: Başkan Metin'den Örnek Hizmet

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama