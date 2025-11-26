Jandarma Kozan'da Çalınan Tarım Aletlerini Buldu: 1 Şüpheli Tutuklandı
Olay ve soruşturma
Adana'nın Kozan ilçesinde, bir yıl önce gerçekleştiği sonradan anlaşılan iki ayrı hırsızlık olayı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin titiz çalışmasıyla çözüldü.
İdem Mahallesi'nde İ.Ç.'nin narenciye bahçesindeki sulama sistemleri ile C.T.'nin evinin bahçesinden çalınan kültivatör makinesi hakkında uzun süre sonra şikâyetçi olundu.
Yakalama ve adli süreç
Ekiplerin yürüttüğü soruşturmada hırsızlıkların bir yıl önce gerçekleştiği tespit edildi. Faydalı Mahallesi Çukurköprü mevkiindeki adreste yapılan çalışmada şüpheli A.Ç. belirlendi.
Adreste yapılan aramada çalınan tarım aletleri ele geçirildi ve sahiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan A.Ç., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Olayla bağlantılı olduğu belirlenen C.A. ise yakalanarak adliyeye sevk edildi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yürütülen soruşturmada tutuklanan şüphelinin hırsızlık suçundan yeni cezaevinden çıktığı belirlendi.
