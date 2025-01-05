Jandarma, Sarıkamış Harekatı’nın 110. Yılını Videoyla Anıyor

Jandarma Genel Komutanlığı'nın Özel Paylaşımı

Jandarma Genel Komutanlığı, Sarıkamış Harekatı'nın 110'uncu yıl dönümü nedeniyle anlam dolu bir video hazırladı. Sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda, bu kahramanlık hikayesine dikkat çekildi.

Video İçeriği ve Anlamı

Yayınlanan videoda, Sarıkamış Harekatı sırasında şehit düşen askerlerin canlandırıldığı sahneler yer aldı. Jandarma, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Fedakar omuzlar taşır bu kutlu emaneti, geceyi delip geçen bir yıldız misali, Sarıkamış'ın sessiz şahitleri sizi dinler, jandarma dağları vatan diye süsler. Sarıkamış Harekatı'nın 110'uncu yıl dönümünde, geri dönmeyi düşünmeyen kahraman şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun."

Bu özel anma, geçmişte yaşanan kahramanlıkları ve fedakarlıkları unutulmaması adına büyük bir öneme sahip.