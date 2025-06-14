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Jandarma Teşkilatı 186. Yıl Dönümünü Su Altında Kutladı

İzmir Jandarma SAK timleri, 186. kuruluş yıldönümünü su altında pankartla ve Türk bayrağıyla kutladı.

Yayın Tarihi: 14.06.2025 09:24
Güncelleme Tarihi: 14.06.2025 09:24
Jandarma Teşkilatı 186. Yıl Dönümünü Su Altında Kutladı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timleri, jandarma teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümünü su altında gerçekleştirdikleri etkileyici bir organizasyonla kutladı.

Dalgıç jandarmalar, Karaburun açıklarında ekonomik ömrünü tamamlayarak yapay resif işlevi görecek şekilde 2016 yılında batırılan 9 Eylül vapuruna dalış yaptı. Dalış sırasında, vapurun burun kısmında "Kanun Ordusu Jandarma 186 Yaşında" yazılı bir pankart açıldı.

Ekipler ayrıca su altında Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini sergileyerek, derinlikte saygı duruşunda bulundu.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timleri, jandarma teşkilatının 186'ncı...

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timleri, jandarma teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümünü, su altında açtıkları pankartla kutladı. Ekipler su altında Türk bayrağı ve Atatürk portresi de açarak selam durdu.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timleri, jandarma teşkilatının 186'ncı...

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timleri, jandarma teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümünü, su altında açtıkları pankartla kutladı. Ekipler su altında Türk bayrağı ve Atatürk portresi de açarak selam durdu.

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