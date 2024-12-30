Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarına 190 Subay Alımları Başlıyor

190 Subay Alım İlanı!

Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı, toplamda 190 subay istihdam edeceğini duyurdu. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'nın resmi ilanına göre, Jandarma Genel Komutanlığı, 13 muvazzaf ve 137 sözleşmeli olmak üzere toplam 150 subay alacak.

Sahil Güvenlik'e 40 Sözleşmeli Subay

Sahil Güvenlik Komutanlığı ise 40 sözleşmeli subay istihdam edecek. Başvurular, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısından yapılabilecek. Posta yoluyla ya da şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Bugün itibarıyla başlayan başvurular, 15 Ocak 2025 tarihinde saat 23:59'da sona erecek.