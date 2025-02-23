Japon Bilim İnsanlarından Devrim Niteliğinde Biyohibrit Robot El

Japon bilim insanları, kas dokularıyla hareket eden dünyanın en büyük biyohibrit robot elini geliştirdi.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 15:25
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 15:25
Japon Bilim İnsanlarından Devrim Niteliğinde Biyohibrit Robot El

Japon Bilim İnsanlarından Devrim Niteliğinde Biyohibrit Robot El

Japonya, bilim insanlarının son teknoloji ürünü bir buluşuyla gündeme geldi. Araştırmacılar, kas dokuları kullanarak hareket eden, şimdiye kadar geliştirilen en büyük "biyohibrit" robot elini üretmeyi başardı.

Resmi Kyodo ajansı tarafından aktarılan habere göre, Tokyo ve Waseda Üniversitesi’nden ekipler, insan vücudundan alınan ince kas dokularını bir araya getirerek büyük tek bir kas işlevi görecek şekilde rulo haline getirdiler.

Bu çalışma kapsamında, laboratuvar ortamında üretilen kültürlenmiş rulo şeklindeki kas dokuları kullanılarak, karmaşık parmak hareketlerini gerçekleştirebilen bir biyohibrit robot eli geliştirildi. Robot el, küçük nesneleri kavrama gibi hareketleri başarıyla gerçekleştirebilmektedir.

Robot Elin Özellikleri

Araştırmacılar, 18 santimetre uzunluğunda ve çoklu eklem yapısı ile hareket edebilen bu robot elin türünün en büyük örneği olduğunun altını çiziyor. Robot elin 5 parmağı, ayrı ayrı hareket edebilme yeteneğine sahip.

Ancak robotun kas dokularındaki kasılma kuvvetinin, insan vücudundaki gibi zamanla azalması dikkat çekmektedir. Bilim insanları, performans düşüklüğünün 10 dakikalık bir eylem sonrasında yorgunluk belirtileri gösterdiğini ve yaklaşık bir saat dinlendikten sonra robotun eski performansına döndüğünü vurguladı.

Geleceğe Dair Umutlar

Geliştirilen bu teknolojinin, insan benzeri robotlar ya da hassas protez el üretimi için önemli bir kapı aralayacağı öngörülmektedir. Bilim insanları, bu tür çalışmalarla robotik alanında devrim yaratacak adımların atılabileceğine inanıyor.

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