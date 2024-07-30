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Japonya, ABD ile 19.5 Milyon Dolarlık PAC-3 Füze Anlaşması İmzaladı

Japonya, yerli yapım PAC-3 füzeleri için ABD ile 19.5 milyon dolarlık bir anlaşma yaptı ve ilk kez ihracat gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 11:58
Japonya, ABD ile 19.5 Milyon Dolarlık PAC-3 Füze Anlaşması İmzaladı

Japonya, ABD'ye PAC-3 Füze İhracatı Gerçekleştirdi

Japonya, yerli yapım PAC-3 önleme füzelerinin satışını duyurarak, ABD ile 19.5 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı. NHK haberine göre, bu gelişme, Tokyo hükümetinin geçen yıl savunma teçhizatı ihracatındakilerde esneklik sağlama kararının bir sonucu olarak ortaya çıktı.

Füze Gönderimi ve İhracat Kuralları

İmzalanan anlaşma gereği, Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri, ABD ordusuna 19.5 milyon dolar değerinde PAC-3 füzesi gönderecek. Bu füzelerin üretimi yaklaşık 20 yıl önce bir Japon şirketi tarafından başlamıştı.

Önemli Açıklamalar

Japonya Savunma Bakanı Kihara Minoru, anlaşmanın Japonya-ABD ittifakı için önemli olduğunu belirtti. Kihara, bu tür savunma teçhizatı ihracatlarının, Japonya'nın güvenliğinin yanı sıra Hint-Pasifik bölgesindeki barış ve istikrara da katkıda bulunacağını ifade etti.

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