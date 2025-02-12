Japonya, ABD'nin Çelik ve Alüminyum Gümrük Vergisinden Muafiyet Talep Etti

Japonya'dan ABD'ye Gümrük Vergisi Muafiyet Talebi

Japonya hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife hamlesi çerçevesinde çelik ve alüminyum ürünlerine uyguladığı %25 oranındaki gümrük vergisinden muaf olmak üzere resmi bir talepte bulundu.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya, uygulanan gümrük vergisine yanıtını ABD’deki Tokyo Büyükelçiliği aracılığıyla iletti. Japonya Kabine Başsekreteri Hayaşi Yoşimasa, bu talebin gerçekleştirildiğini duyurdu.

Başbakan İşiba'nın Açıklamaları

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, 8 Şubat’ta Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ardından, parlamentoda yapmış olduğu açıklamada, "Tarifelere ilişkin Japon ekonomisi üzerindeki olası etkileri yakından izlerken, muafiyet için ABD'de lobi yapmak da dahil, gerekli önlemleri alacağız." ifadelerini kullandı.

ABD'de çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik gümrük vergilerinin 12 Mart’ta yürürlüğe girmesi bekleniyor. Trump, 2018 yılında da ulusal güvenlik kaygılarını gerekçe göstererek çeliğe %25, alüminyuma ise %10 oranında gümrük vergisi uygulamıştı.