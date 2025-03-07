Japonya Başbakanı İşiba'dan Trump'a Güvenlik Anlaşması Yanıtı

Japonya Başbakanı İşiba, Trump'ın güvenlik anlaşması eleştirilerine yanıt vererek Japonya'nın savunma yükümlülüklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 07.03.2025 23:48
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 23:48
Japonya Başbakanı İşiba'dan Trump'a Güvenlik Anlaşması Yanıtı

Trump Yönetimine Tepki Gösterdi

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, Japonya-ABD Güvenlik Anlaşması'nı "ilginç ve tek taraflı" olarak tanımlayan ABD Başkanı Donald Trump'a sert bir yanıt verdi. İşiba, "Japonya'nın (ABD ordusuna) üs sağlama yükümlülüğü var ve ilişkimiz sadece ABD'nin Japonya'yı koruduğu bir ilişki değil," ifadelerini kullandı.

Parlamento Konuşması

Başkent Tokyo'da ulusal parlamentoda konuşan İşiba, Trump'ın iki ülke arasındaki güvenlik anlaşmasına yönelik eleştirisini dile getirerek, "Trump'ın 'Japonya bizi korumayacak' açıklamasına karşılık, bu anlaşmanın karşılıklı bir güvenlik yükümlülüğü olduğunu vurgulamak zorundayız," dedi.

Savunma Harcamaları Üzerine Görüşler

İşiba, Trump yönetiminin Japonya'nın savunma harcamalarını Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYİH) yaklaşık %3'e çıkarması yönündeki önerisini de eleştirdi. "Japonya'nın savunma harcamalarını Japonya belirliyor," dedi.

Pasifik Bölgesindeki İşbirliği

Japonya'nın Pasifik bölgesindeki güvenlik işbirliğine değinen İşiba, ülkesinin Avustralya ve Yeni Zelanda ile iş birliğiyle bir "Pasifik güvenlik çerçevesi" oluşturabileceğini belirtti.

Trump'ın Anlaşma İle İlgili Şikayetleri

ABD Başkanı Trump, 1951 anlaşması ile ilgili olarak "Bu anlaşma kimin yaptığını merak ediyorum. Japonya'yı seviyorum ve aramızda harika bir ilişki var, ancak ilginç bir durum söz konusu: Onları korumak zorundayız fakat onlar bizi korumak zorunda değil," demişti.

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