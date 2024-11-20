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Japonya Başbakanı İşiba'nın APEC Zirvesi'ndeki Davranışları Eleştirildi

Japonya Başbakanı İşiba'nın APEC Zirvesi'ndeki tutumu, ülkesinde büyük tartışmalara yol açtı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 11:15
Japonya Başbakanı İşiba'nın APEC Zirvesi'ndeki Davranışları Eleştirildi

Japonya Başbakanı İşiba'nın APEC Zirvesi Zhangında Eleştiriler

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, Peru'da düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde sergilediği tavırlar nedeniyle ülkesinde eleştirilerin odağı haline geldi. Resmi Kyodo ajansı tarafından aktarılan haberlere göre, İşiba, oturduğu masada Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim yaklaşırken telefonuyla meşgul oldu.

Eleştirilen Görüşme Tavrı

Trudeau, İbrahim ve Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi John Lee Ka-chiu ile ayrı ayrı görüşmeler sırasında, İşiba'nın başını telefonundan kaldırmaması ve yerine oturarak kalması dikkat çekti. Bu durum, diğer liderlerin toplantı aralarında ikili ve çoklu görüşmeler gerçekleştirdiği bir ortamda, İşiba'nın duruşunu eleştiren yorumlara neden oldu.

Sosyal Medyada Tepkiler

Sosyal medyada yankı uyandıran görüntüler, "İşiba'nın kötü tavırları" etiketiyle paylaşılarak büyük eleştiriler aldı. Kullanıcılar, Japon liderin davranışlarını "çok utanç verici" ve "Başbakan olmakla bile ilgili değil" şeklinde değerlendirdiler.

Açılış Törenindeki Davranışı

İşiba'nın APEC Zirvesi'nin açılış töreninde kollarını kavuşturarak dansı izlemesi ise "kabalık" olarak nitelendirildi. Ayrıca, Peru gezisindeki bir mezar ziyareti sırasında yoğun trafikte kalması nedeniyle APEC Zirvesi aile fotoğraf çekimine katılamadığı da başka bir tartışma konusu oldu.

Uluslararası Arenada Eleştiriler

ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping dahil olmak üzere APEC liderlerinin aile fotoğrafında yer alamaması, Japon kamuoyunda şaşkınlıkla karşılandı.

İşiba, 27 Ekim'deki erken genel seçimlerin ardından 11 Kasım'da yeniden başbakanlığa seçilmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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