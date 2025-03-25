Japonya'da 47 Yıl Suçsuz Yatan Hakamata'ya 1.4 Milyon Dolar Tazminat

Japonya'da yanlış yere 47 yıl hapis yatan Hakamata İwao'ya mahkeme tarafından 1.4 milyon dolar tazminat ödendi.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 13:20
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 13:20
Japonya'da 47 Yıl Suçsuz Yatan Hakamata'ya 1.4 Milyon Dolar Tazminat

Hakamata'ya Mahkeme Tarafından Tazminat Müjdesi

Japonya'da mahkeme, 1966'daki bir cinayet suçlaması ile 47 yıl hapis yatan Hakamata İwao'ya 1.4 milyon dolar tazminat ödenmesine hükmetti.

Kyodo News tarafından bildirilen habere göre, aynı aileden dört kişiyi öldürmesi iddiasıyla 1966 yılında tutuklanan ve 1968'de idama mahkum edilen boksör Hakamata'nın tazminat davası sonucunda bu karar alındı. 2014'te davanın yeniden açılmasıyla birlikte Hakamata, hapiste geçirdiği 47 yıl süresince her gün için 84 dolar talebinde bulunmuştu.

Haksız Mahkumiyet ve Zihinsel Travma

Eylül 2024'te 89 yaşına basacak olan Hakamata, cinayet suçundan beraat ettikten sonra, avukatları aracılığıyla geçirdiği zamanın zihinsel ve fiziksel zararlarını dile getirdi. İddialara göre, Hakamata yıllarca ölüm cezası korkusu ile yaşamak zorunda kalmıştı ve bu durumun yaratmış olduğu baskı, tazminat talebinin sebeplerinden biriydi.

Mahkeme, Hakamata'nın hapiste kaldığı süre boyunca yaşadığı zihinsel ve fiziksel sıkıntılar göz önüne alındığında, kendisine 1.4 milyon dolar tazminat ödemeyi uygun buldu.

Davaya Dair Geçmiş ve Karar Süreci

Hakamata, Guinness Rekorlar Kitabı tarafından dünyanın en uzun süre hapis yatan idam mahkumu unvanına sahip. Tokyo'nun güneydoğusundaki Şizuoka'da, soya fasulyesi imalathanesi çalışanı olduğu 1966 yılında, aynı aileden dört kişiyi bıçakla öldürme suçlamasıyla tutuklanmıştı. İdam cezası Eylül 1968'de onaylanmış ve 1980'de kesinleşmişti.

Nisan 1981'de yeniden yargılanma talebinde bulunan Hakamata, Şizuoka Bölge Mahkemesi tarafından Ağustos 1994'te reddedilmişti. Ancak, Mart 2014

İLGİLİ HABERLER

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Yumurta İhracatında Dev Zam: Fiyatlar Üç Kat Arttı

Emeklilere Emlak Vergisi Müjdesi: Geri Ödemelerle Mali Destek

Emekliler için 1.000 TL Ek Ödeme Merakla Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yalçın'dan Kamu Görevlilerine Zam Talebi: Tüm Ünvanlar İçin Adalet İstiyoruz
2
DMM, Devlet Bahçeli’nin Sağlık Durumunu Açıkladı
3
İsrail Askerleri Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Öldürdü
4
Antalya'da Gazi İlhan Uçar Son Yolculuğuna Uğurlandı
5
Özgür Özel, Tutuklu İmamoğlu'nu Ziyaret Etti: 'Korkmayan Aslanlarla Görüştüm'
6
İsrail Askerleri Batı Şeria'da 25 Filistinliyi Gözaltına Aldı
7
Muğla'da Tefecilik Operasyonu: 8 Gözaltı

Emekliler için 1.000 TL Ek Ödeme Merakla Bekleniyor

Elazığ Belediyesi’nden Personellere Yüzde 45 Zam Müjdesi

Yumurta İhracatında Dev Zam: Fiyatlar Üç Kat Arttı

Sakarya'daki Depozito Uygulaması, İstanbul ile Tüm Ülkeye Yayılacak

Muğla ve Nevşehir Belediyeleri'nden KPSS'siz Personel Alımı Müjdesi

Anneler İçin Büyük Destek: Aylık 6500 TL Ödeme Başlıyor

Emeklilere Emlak Vergisi Müjdesi: Geri Ödemelerle Mali Destek

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği