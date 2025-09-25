Japonya'da 75 Yaşındaki Kadın Kızının Cesedini 20 Yıl Dondurucuda Saklamakla Gözaltında

İbaraki'nin Ami kasabasında şaşkınlık yaratan gelişme

Japonya'nın İbaraki eyaletine bağlı Ami kasabasında yaşayan 75 yaşındaki kadın, kızının cesedini yaklaşık 20 yıl boyunca derin dondurucuda sakladığı şüphesiyle gözaltına alındı.

Japon basınında yer alan haberlere göre kadın, bir akrabasıyla birlikte polis merkezine giderek evindeki dondurucuda kızının cesedinin bulunduğunu bildirdi.

Polis, kadının ifadesini şu sözlerle aktardı: "20 yıl önce, cesedin kokusu tüm evi sarmıştı, ben de bir dondurucu satın alıp, onu oraya koydum."

Yetkililer, cesedin evin birinci katındaki mutfakta bulunan ve yaklaşık 85 santimetre yüksekliğinde, 95 santimetre genişliğinde ve 60 santimetre derinliğindeki bir dondurucuda saklandığından şüpheleniyor.