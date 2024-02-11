Japonya'da İsrail Tokyo Büyükelçiliği önünde eylem yapıldı

Tokyo'da Çiyoda ilçesinde, İsrail Büyükelçiliği yakınında, çeşitli sivil toplum örgütleri üyeleri protesto için toplandı. Emniyet güçleri, büyükelçiliğin olduğu caddeye girmelerini engellemek için sıkı güvenlik tedbirleri aldı. Eylemciler, cadde girişinde durduruldu.





Gazze'ye yapılan saldırıları protesto eden grup, "Filistin özgür olacak" "Gazze'deki katliama son" "Derhal ateşkes" "İsrail teröristtir" sloganlarıyla İsrail'in, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını eleştirdi. Gösteri, büyükelçilik binasından 100 metre uzakta gerçekleşti. Filistin, Japonya ve Müslüman ülkelerin bayraklarının sallandığı gösteriye Japon vatandaşları da destek verdi. Gösteri, herhangi bir olay yaşanmadan bitti.