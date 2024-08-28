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Japonya'da Nagazaki Anma Töreni ve İsrail Tartışması

Nagazaki Belediyesi, anma törenine İsrail'in davet edilmemesiyle ilgili 2 binden fazla destek mesajı aldı.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 12:14
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 12:14
Japonya'da Nagazaki Anma Töreni ve İsrail Tartışması

Japonya'da Nagazaki Anma Törenine Destek Mesajları Yağdı

Nagazaki Belediyesi, kentin atom bombasıyla vurulmasının 79. yılı anma törenine İsrail'in davet edilmemesi üzerine 2 binden fazla destek mesajı aldı.

Belediye Başkanından Açıklama

Kyodo News tarafından aktarılan habere göre, Nagazaki Belediye Başkanı Suzuki Şiro, düzenlediği basın toplantısında bu konuya dair aldığı tepkileri değerlendirdi. Suzuki, kararlarının arkasında durarak, destek mesajları içeren telefonlar, Japonca e-postalar ve mesajlar aldıklarını belirtti.

Eleştiriler ve Tepkiler

Suzi, anma törenine ilişkin kararlarının eleştirilmesi üzerine yaklaşık 1400 İngilizce e-posta ile karşılaştıklarını, bu mektupların çoğunun benzer ifadeler kullandığını ifade etti.

Neden İsrail Davet Edilmedi?

ABD'nin Nagazaki'ye yaptığı atom bombası saldırısının yıldönümü olan 9 Ağustos'taki anma törenine İsrail'in davet edilmediği açıklanmıştı. Belediye Başkanı Suzuki, Gazze'deki insani krizin ve kamuoyundaki protestoların, anma törenine olumsuz etkide bulunabileceği endişesiyle bu kararı aldığını belirtti.

İlgili Ülkelerin Törenden Çekilmesi

İsrail'in anma törenine davet edilmemesi üzerine, İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, ABD ve Avrupa Birliği büyükelçileri de törene katılmadı. Ancak bu ülkeler, üst düzey olmayan diplomatlar aracılığıyla temsil edildi.

Atom Bombasının Etkileri

Amerika Birleşik Devletleri, 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya atom bombası atmış ve bu saldırıda kent büyük ölçüde yıkılmış, yaklaşık 80 bin kişi hayatını kaybetmiştir. Üç gün sonra aynı saldırı Nagazaki'ye yapılmış, burada da en az 40 bin kişinin yaşamını yitirmesi rapor edilmiştir. Atom bombasının etkileriyle birlikte, toplamda yaklaşık 110 bin insanın kısa bir süre içinde hayatını kaybettiği tahmin edilmektedir.

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