Japonya'da Vahşi Hayvanlara Yönelik Acil Durum Yasa Tasarısı Onaylandı

Japonya, vahşi hayvanların 'acil durumlarda' vurulmasına izin veren yasa tasarısını onayladı. Yasa, 2025'e kadar yürürlüğe girecek.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 14:29
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 14:29
Japonya'da Vahşi Hayvanlara Yönelik Acil Durum Yasa Tasarısı Onaylandı

Japonya'da Vahşi Hayvanlara Yönelik Acil Durum Yasa Tasarısı Onaylandı

Japonya hükümeti, vahşi hayvanların "acil durumlarda" vurulmasına olanak tanıyan yasa tasarısını onayladı.

Kyodo News'e göre, bu yeni yasa, ayılar ve yaban domuzlarının yerleşim bölgelerine inmeleri durumunda, belediyelerin avcılara ateş etme yetkisi vermesine olanak sağlayacak.

Ateşli Silah Kullanımına İzin Veren Şartlar

Yasa tasarısında, ateşli silah kullanımına izin verilen "acil durum" şartları belirlenmiştir. Bu kapsamda, vahşi hayvanın hızla yakalanmasının ateşli silah olmadan zor olması ve mermilerin insanlara isabet etme riskinin bulunmaması gibi kriterler acil durum şartları olarak tespit edilmiştir.

2025 Yılına Kadar Yürürlüğe Girmesi Bekleniyor

Tasarının, parlamento oturumuna sunulması ve kabul edilmesi durumunda 2025 sonuna kadar yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Ülkedeki yaban hayatı yetkilileri, Mart 2023'ten itibaren bir yıllık süre zarfında ayı saldırıları nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 200 kişinin yaralandığını bildirmiştir.

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