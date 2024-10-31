DOLAR
34,24 0,13%
EURO
37,27 -0,05%
ALTIN
3.059,01 0,38%
BITCOIN
2.476.482,82 0,49%

Japonya'daki Seçim Mağlubiyetinin Ardından Komeito Lideri İstifa Etti

Komeito lideri İşii Keiiçi, erken seçim sonrası istifa etti. Sorumluluğu üstlendi. Yeni lider 2023 Kasım'ında belirlenecek.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 11:47
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 11:47
Japonya'daki Seçim Mağlubiyetinin Ardından Komeito Lideri İstifa Etti

Japonya'da Seçim Sonrası İstifa Gelişmesi

Japonya'da iktidar koalisyonunun bir parçası olan Komeito'nun lideri İşii Keiiçi, 27 Ekim'deki erken genel seçim sonuçlarının ardından istifa etmeye karar verdi.

Seçim Sonuçları ve İstifa Açıklaması

Devlet televizyonu NHK tarafından yapılan habere göre, İşii, "Meclis seçimi bizim için ağır sonuçlarla tamamlandı. Sorumluluk tamamen benim elimde. İstifa etmeye karar verdim." dedi. Seçimlerde Komeito, toplamda 8 sandalye kaybetti.

Yeni Liderin Belirlenmesi

Milletvekilliği için Saitama eyaletinden aday olan İşii, meclise giremeyerek görevden ayrılacak. Komeito'nun yeni lideri, 2023 yılı Kasım ayının ilk yarısında belli olacak. Lider adayları arasında eski Ulaştırma Bakanı Saito Tetsuo ve Komeito Politika Araştırma Konseyi Başkanı Okamoto Mitsunari öne çıkmaktadır.

İktidar Koalisyonunun Durumu

27 Ekim'deki genel seçimde Liberal Demokrat Parti (LDP) meclisteki sandalye sayısını 247'den 191'e düşürürken, Komeito'nun sandalye sayısı ise 32'den 24'e geriledi. Böylelikle iktidar koalisyonu, 2009'dan bu yana ilk kez ulusal parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinde çoğunluğu kaybetti.

İLGİLİ HABERLER

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Meksika Anayasa Mahkemesindeki İstifalar
2
Gazze'de Sivil Savunma Ekipleri Çalışamaz Hale Geldi
3
İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy Esenyurt Belediye Başkan Vekili Oldu
4
MSB Basın Bilgilendirme Toplantısı: Terörle Mücadele ve Savunma Faaliyetleri
5
İsrail Ordusunun Batı Şeria'daki Saldırıları
6
Türk Kızılay'dan Anıtkabir Ziyareti
7
İsrail'de İran İçin Casusluk İddiası: İki Kişi Tutuklandı

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de

Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi ve asgari ücret zammı için net tavır: AÇIKLANDI!

Tam kış mevsimine 1 kala BOTAŞ açıkladı! İşte doğalgaz tarifeleri Kasım güncellemesi

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı

Ekim’de aldınız aldınız! Taşıt kredilerinde düşüş, koştur koştur bankaya götürtüyor