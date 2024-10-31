Japonya'daki Seçim Mağlubiyetinin Ardından Komeito Lideri İstifa Etti

Japonya'da Seçim Sonrası İstifa Gelişmesi

Japonya'da iktidar koalisyonunun bir parçası olan Komeito'nun lideri İşii Keiiçi, 27 Ekim'deki erken genel seçim sonuçlarının ardından istifa etmeye karar verdi.

Seçim Sonuçları ve İstifa Açıklaması

Devlet televizyonu NHK tarafından yapılan habere göre, İşii, "Meclis seçimi bizim için ağır sonuçlarla tamamlandı. Sorumluluk tamamen benim elimde. İstifa etmeye karar verdim." dedi. Seçimlerde Komeito, toplamda 8 sandalye kaybetti.

Yeni Liderin Belirlenmesi

Milletvekilliği için Saitama eyaletinden aday olan İşii, meclise giremeyerek görevden ayrılacak. Komeito'nun yeni lideri, 2023 yılı Kasım ayının ilk yarısında belli olacak. Lider adayları arasında eski Ulaştırma Bakanı Saito Tetsuo ve Komeito Politika Araştırma Konseyi Başkanı Okamoto Mitsunari öne çıkmaktadır.

İktidar Koalisyonunun Durumu

27 Ekim'deki genel seçimde Liberal Demokrat Parti (LDP) meclisteki sandalye sayısını 247'den 191'e düşürürken, Komeito'nun sandalye sayısı ise 32'den 24'e geriledi. Böylelikle iktidar koalisyonu, 2009'dan bu yana ilk kez ulusal parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinde çoğunluğu kaybetti.