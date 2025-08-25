DOLAR
41 0,34%
EURO
48 0,69%
ALTIN
4.442,4 -0,24%
BITCOIN
4.568.664,37 1,1%

Japonya'dan Çin'in 2. Dünya Savaşı 80. Yıl Törenlerine 'Katılmayın' Çağrısı

Japonya, Avrupa ve Asya ülkelerine Çin'in Pekin'deki 3 Eylül 80. yıl törenlerine katılmama çağrısı yaptı; Kyodo'ya göre diplomatik kanallarla iletildi.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 15:31
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 15:31
Japonya'dan Çin'in 2. Dünya Savaşı 80. Yıl Törenlerine 'Katılmayın' Çağrısı

Japonya'dan Çin'in 2. Dünya Savaşı 80. Yıl Törenlerine 'Katılmayın' Çağrısı

Japonya hükümeti, Çin'in 3 Eylül'de Pekin'de düzenleyeceği savaşın 80. yıl dönümü törenlerine Avrupa ve Asyalı ülkelere katılmamaları çağrısı yaptı. Resmi haber ajansı Kyodo'ya göre çağrı, hükümet kaynakları aracılığıyla iletildi.

Çağrı ve gerekçe

Tokyo, denizaşırı büyükelçilikleri aracılığıyla yaptığı uyarıda törenlerin "Japonya karşıtı çağrışımlar" taşıdığını ve liderlerin katılımının dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi. Japonya, bu törenlere katılım sağlanmamasını istedi.

Ulusal basında, Japonya'nın bu çağrı doğrultusunda Çin'in savaş tarihi yorumunun yayılmasını önlemeye çalıştığı aktarıldı.

ŞİÖ zirvesi ve tören takvimi

Çin, 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde başkent Pekin yakınındaki Tianjin'de Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Akabinde 3 Eylül'de Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda, askeri geçit de dahil olmak üzere savaşın sona ermesinin yıl dönümü törenleri düzenlenecek. Etkinliklere Vladimir Putin dahil bazı ülkelerin lider düzeyinde katılması bekleniyor.

Pekin yönetimi, törenlerde "Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı" ve "Dünya Anti-Faşist Savaşı" şeklinde mottolar kullanıyor.

2015 mesajı ve Japonya'nın tepkisi

Şi Cinping, savaşın 70. yıl dönümü olan 2015'te düzenlenen askeri geçit töreninde yaptığı konuşmada, savaş sonrası nesillerin "doğru tarihsel görüşlere sahip olmaları ve tarihin derslerini özümsemeleri gerektiğini" bildirmişti. Dönemin Japonya Başbakanı Abe Şinzo ise tepki göstererek, "çatışmadan sonra doğan nesillerin özür dilemeye mahkum olmaması" gerektiğini vurgulamıştı. Abe ve önde gelen Batılı ülkelerin liderleri 2015 geçit törenine katılmamıştı.

İnsanlık tarihinin en büyük felaketlerinden biri kabul edilen ve 60 ülkenin katıldığı 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıl dönümü dolayısıyla ağustos ve eylül aylarında birçok ülkede hayatını kaybedenler için anma törenleri düzenleniyor.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün
2
8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları
3
Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025
4
Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava
5
Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025
6
Trafikte Yol Kesme Suçu: 1–3 Yıl Hapis Geliyor
7
Kırklareli'de Motosiklet Kazası Güvenlik Kamerasında

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan