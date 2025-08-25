Japonya'dan Çin'in 2. Dünya Savaşı 80. Yıl Törenlerine 'Katılmayın' Çağrısı

Japonya hükümeti, Çin'in 3 Eylül'de Pekin'de düzenleyeceği savaşın 80. yıl dönümü törenlerine Avrupa ve Asyalı ülkelere katılmamaları çağrısı yaptı. Resmi haber ajansı Kyodo'ya göre çağrı, hükümet kaynakları aracılığıyla iletildi.

Çağrı ve gerekçe

Tokyo, denizaşırı büyükelçilikleri aracılığıyla yaptığı uyarıda törenlerin "Japonya karşıtı çağrışımlar" taşıdığını ve liderlerin katılımının dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi. Japonya, bu törenlere katılım sağlanmamasını istedi.

Ulusal basında, Japonya'nın bu çağrı doğrultusunda Çin'in savaş tarihi yorumunun yayılmasını önlemeye çalıştığı aktarıldı.

ŞİÖ zirvesi ve tören takvimi

Çin, 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde başkent Pekin yakınındaki Tianjin'de Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Akabinde 3 Eylül'de Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda, askeri geçit de dahil olmak üzere savaşın sona ermesinin yıl dönümü törenleri düzenlenecek. Etkinliklere Vladimir Putin dahil bazı ülkelerin lider düzeyinde katılması bekleniyor.

Pekin yönetimi, törenlerde "Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı" ve "Dünya Anti-Faşist Savaşı" şeklinde mottolar kullanıyor.

2015 mesajı ve Japonya'nın tepkisi

Şi Cinping, savaşın 70. yıl dönümü olan 2015'te düzenlenen askeri geçit töreninde yaptığı konuşmada, savaş sonrası nesillerin "doğru tarihsel görüşlere sahip olmaları ve tarihin derslerini özümsemeleri gerektiğini" bildirmişti. Dönemin Japonya Başbakanı Abe Şinzo ise tepki göstererek, "çatışmadan sonra doğan nesillerin özür dilemeye mahkum olmaması" gerektiğini vurgulamıştı. Abe ve önde gelen Batılı ülkelerin liderleri 2015 geçit törenine katılmamıştı.

İnsanlık tarihinin en büyük felaketlerinden biri kabul edilen ve 60 ülkenin katıldığı 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıl dönümü dolayısıyla ağustos ve eylül aylarında birçok ülkede hayatını kaybedenler için anma törenleri düzenleniyor.