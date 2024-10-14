Japonya'dan Tayvan'a Destek Mesajı: Her Duruma Hazırlıklıyız

Japonya'nın Tayvan'a Olan Desteği

Japonya, Çin'in Tayvan çevresindeki müşterek askeri tatbikatlarına karşılık olarak Ada için "her türlü duruma hazırlıklı olacaklarını" duyurdu.

Endişeli Açıklamalar

Tayvan lideri Lai Ching-te tarafından yapılan "Ulusal Gün" konuşmasının ardından, Çin'in tatbikatlarla yanıt vermesi Japonya hükümetinde endişeye yol açtı. Başbakan İşiba Şigeru, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) genel merkezinde düzenlenen bir toplantıda Savunma ve Dışişleri Bakanları ile bir araya geldi.

Barış ve Güvenlik Üzerine Vurgu

Toplantı sonrası gazetecilere açıklamada bulunan İşiba, "Tayvan Boğazı ve çevresinde barış ve güvenlik, sadece Japonya için değil, tüm bölge için kritik bir konudur." ifadesini kullandı. Ülkesinin durumu "dikkatle izleyeceğini" belirten İşiba, "Her türlü duruma karşı hazırlıklı olacağız" dedi.

Savunma Bakanlığı'ndan Açıklamalar

LDP'nin üst düzey yetkilileri arasında yer alan Savunma Bakanı Nakatani Gen, tatbikatları büyük bir dikkatle izleyeceklerini aktararak, "Bu tatbikatlar sırasında füzelerin Japonya çevresindeki denizlere düşme ihtimali bulunmaktadır," dedi. Öz Savunma Kuvvetleri'nin (SDF) gerekli önlemleri alacağını ekledi.

Çin'in Tepkisi ve Tayvan'ın Tutumu

Çin’in müşterek askeri tatbikatları, Lai Ching-te'nin Pekin yönetiminin Tayvan'ı temsil etme hakkı olmadığına dair ifadelerinin ardından başladı. Lai'nin, "ilhaka ve egemenlik gaspına direnecekleri" mesajı, Pekin'in tepkisini çekti. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Lai'nin bağımsızlık konusundaki tavrı ve gerilim artırma niyetini eleştirdi.